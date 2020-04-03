Коронавирус
РБКГлава МВФ заявила об остановке мировой экономики
Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
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Международный валютный фонд: мировая экономика остановилась, ситуация намного хуже 2008 года
Комсомольская правда14:17
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Общество
Россия отменила все международные рейсы
Россия с 4 апреля отменит международный рейсы для вывоза граждан домой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб.
Шоу-бизнес
У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Общество
Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео
Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
Шоу-бизнес
Дана Борисова призналась, что занималась эскортом
Недавно 43-летняя звезда и вовсе призналась, что когда-то даже подрабатывала, оказывая эскорт-услуги, правда, на тот момент она крепко сидела на наркотиках и алкоголе.
Общество
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Энергетика
Нефтяники США разделились по вопросу сокращения добычи
Нефтяники США разделились по вопросу сокращения добычи в рамках соглашения трех ведущих добывающих стран мира с целью стабилизации мирового рынка нефти.
Здоровье
Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт
В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Игры
В сети появился релизный трейлер Resident Evil 3 Remake
Токио, 3 апреля 2020, 14:50 — REGNUM Capcom выпустила релизный трейлер игры Resident Evil 3 Remake.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Происшествия
В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Происшествия
В Костромской области подтверждена смерть из-за коронавируса
Кострома, 3 апреля 2020, 21:19 — REGNUM Летальный исход вследствие заражения коронавирусом подтвердился в Костромской области, сообщила 3 апреля журналистам замглавы региона Ольга Ерёмина.
Шоу-бизнес
В клипе Ольги Бузовой снялась ее сестра
Ольгу Бузову поддержали коллеги по звездному цеху и родные, которые снялись в ее клипе на актуальную тему.
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare пройдут бесплатные выходные
В Call of Duty: Modern Warfare на выходные откроется бесплатный доступ к «королевской битве» Call of Duty: Warzone.
Политика
Мишустин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден
Премьер-министр России Михаил Мишустин предупредил, что пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден.
Общество
Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров
На фоне ограничений из-за пандемии коронавируса участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров.
Хоккей
«Йокерит» и «Сибирь» вышли в полуфинал виртуального плей-офф КХЛ
Завершились полуфинальные матчи конференций виртуального плей-офф Кубка Гагарина-2020.
Общество
Минпросвещения не исключает, что школьникам придется учиться летом
Министерство просвещения России ставит перед собой задачу завершить учебный год в установленные сроки и сделать так, чтобы в летний период школьником не пришлось учиться, но все будет зависеть от развития ситуации с распространением коронавируса.
Общество
Экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в домашнем насилии
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль обвинила мужа в рукоприкладстве.
Авто
Hyundai показал «заряженный» Palisade N
В настоящее время Hyundai предлагает только один автомобиль с высокопроизводительным кузовом N (что означает Namyang, где находится центр исследований и разработок Hyundai, а также Nürburgring) и это шумный Veloster N. Компактный кроссовер Kona также может получить N-версию и недавно прототипа модели был замечен на тестах.
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Общество
Х5 и «Магнит» начнут продавать товары без наценки
Mossovetinfo.ru – Крупнейшие российские ритейлеры Х5 Retail Group и «Магнит» предложат покупателям продукты питания без торговой наценки – по цене их приобретения у производителей, совместное сообщение компаний опубликовано на их официальных сайтах.
Наука
Противопаразитарное средство оказалось эффективным in vitro против Covid-19
Австралийские ученые показали, что противопаразитарный препарат ивермектин может оказаться действенным при лечении коронавируса.
Единоборства
Нурмагомедов согласился провести бой с Фергюсоном
Религия
РПЦ допустила празднование Пасхи в храмах без верующих
Празднование одного из главных праздников православных христиан — Пасхи в храмах может пройти без верующих.
Гаджеты
Процессоры AMD с архитектурой Zen 3 увеличат производительность максимум на 15 %
Архитектура Zen 3 подразумевает разделение по 8 ядер на CCX против четырёх у Zen 2. Более того, объём кеш-памяти третьего уровня в CCX формально увеличится в два раза, до 32 Мбайт, но на каждое ядро по-прежнему будет приходиться по 4 Мбайт в удельном выражении.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.