Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Армия и оружие Коронавирус гонит оккупантов домой: сводка с Донбасса «Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшую неделю по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.

Общество Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.

Политика Президент Путин продлил нерабочий режим до конца апреля Сегодня, 2 апреля, президент России Владимир Путин обратился к гражданам и заявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля.

Общество Табак могут вернуть в список товаров первой необходимости Возвращение указанных товаров в перечень означает, что их производство и продажа будут разрешены в период нерабочих дней, объявленных президентом России Владимиром Путиным.

Политика Лукашенко: коронавирус могут использовать для передела мира Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал подозрение, что «сильные мира сего» могут использовать ситуацию, которую белорусский лидер охарактеризовал как «коронавирусный психоз», для того чтобы переделить мир без войны.

Общество Предпринимателей Петербурга обязали создать стандарт безопасности Конкретную форму установят в Смольном. Напомним, постановление губернатора касается многих аспектов жизни Петербурга в нерабочий месяц.

Политика Трамп заявил о начале переговоров Москвы и Эр-Рияда по нефти Почему Саудовская Аравия решила пойти на мировую До сих пор Россия и Саудовская Аравия, два главных участника сделки ОПЕК +, занимали непримиримые позиции в вопросе о сокращении добычи нефти.

Общество Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.

Экономика В Новосибирской области подготовят меры поддержки экономики Как сообщил и. о. министра экономразвития области Лев Решетников, поддержку в рамках по регионального антикризисного плана получат в первую очередь предприятия и организации, которые не будут сокращать рабочие места.

Здоровье Назван повышающий риск смерти от коронавируса фактор По словам медиков, курение влияет на риск заражения, а отказ от вредной привычки существенно повышает шансы на возможность организма сопротивляться вирусу.

Политика Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу Заявления о желании Саудовской Аравии покончить с производителями сланцевой нефти неверны, Эр-Рияд добивался сокращения нефтедобычи и достижения баланса рынка, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

Общество В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом «В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.