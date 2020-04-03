Коронавирус

РБКРБКГлава МВФ заявила об остановке мировой экономики

Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
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Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики

РБК15:53

МВФ объявил о первой в истории остановке мировой экономики

Взгляд.ру13:02

Глава МВФ заявила, что экономический кризис от коронавируса хуже финкризиса 2008-09 гг

Интерфакс14:11

Коронавирус подкосил мировую экономику. Все даже хуже, чем было в 2008 году

Телеканал 360°13:57

Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

ТАСС13:11

Международный валютный фонд: мировая экономика остановилась, ситуация намного хуже 2008 года

Комсомольская правда14:17

В МВФ заявили, что мировая экономика остановилась

РИА Новости12:46
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Армия и оружие

Коронавирус гонит оккупантов домой: сводка с Донбасса

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшую неделю по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.
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Общество

В Забайкалье планируют отменить сухой закон 6 апреля

Сухой закон, введенный в Забайкалье губернатором в рамках борьбы с коронавирусом, отменят 6 апреля.
Байкал24 03:14
Общество

Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс 17:56
Общество

Число заболевших коронавирусом в России превысило 4000

За последние сутки в 32 регионах России выявлен 601 новый случай коронавируса.
Forbes 03:33
Политика

Президент Путин продлил нерабочий режим до конца апреля

Сегодня, 2 апреля, президент России Владимир Путин обратился к гражданам и заявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля.
АиФ Брянск вчера в 10:30
Общество

В Турции запретили выходить из дома жителям младше 20 лет

Власти Турции ужесточили меры по борьбе с распространением коронавируса.
РБК 16:41
Общество

Табак могут вернуть в список товаров первой необходимости

Возвращение указанных товаров в перечень означает, что их производство и продажа будут разрешены в период нерабочих дней, объявленных президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 10:57
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении ЧС

Правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации утверждены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
iReactor 08:33
Политика

Лукашенко: коронавирус могут использовать для передела мира

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал подозрение, что «сильные мира сего» могут использовать ситуацию, которую белорусский лидер охарактеризовал как «коронавирусный психоз», для того чтобы переделить мир без войны.
Московский Комсомолец вчера в 07:42
Общество

Предпринимателей Петербурга обязали создать стандарт безопасности

Конкретную форму установят в Смольном. Напомним, постановление губернатора касается многих аспектов жизни Петербурга в нерабочий месяц.
КП - Санкт-Петербург 16:42
Политика

Трамп заявил о начале переговоров Москвы и Эр-Рияда по нефти

Почему Саудовская Аравия решила пойти на мировую До сих пор Россия и Саудовская Аравия, два главных участника сделки ОПЕК +, занимали непримиримые позиции в вопросе о сокращении добычи нефти.
РБК вчера в 18:56
Политика

После обращения Путина четыре губернатора ушли в отставку

Уже четыре губернатора подали в отставку после обращения президента Владимира Путина.
Daily 01:39
Происшествия

В США пропали внучка сенатора Роберта Кеннеди и ее сын

Муж пропавшей Дэвид Маккин подтвердил изданию эту информацию.
РИА Новости 20:37
Здоровье

В ВОЗ оценили возможность передачи коронавируса по воздуху

Всегда есть возможность передачи вируса от людей без симптомов, всегда есть возможность передачи вируса по воздуху.
РИА Новости 14:48
Авто

В Сети рассказали о забытом универсале Lada «Марина»

В Сети решили напомнить о забытом универсале Lada «Марина», выпущенном в 2003 году.
Дни24 вчера в 03:19
Общество

Академик РАН считает, что коронавирус пришел в человечество навсегда

Виталий Зверев считает, что процент смертности от коронавируса в реальности ниже, чем при гриппе.
Комсомольская правда 17:58
Армия и оружие

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
BFM.ru 06:07
Хоккей

Овечкин и Василевский назвали звезд, в которых были влюблены

Sport24.ru вчера в 15:34
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Футбол

Серия А отказалась от идеи возобновления чемпионата в конце мая

Итальянская Серия А не будет возобновлена в конце мая.
Евро-футбол.ру 16:39
Общество

Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса

Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 09:25
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

Коммерсантъ 08:05
Экономика

В Новосибирской области подготовят меры поддержки экономики

Как сообщил и. о. министра экономразвития области Лев Решетников, поддержку в рамках по регионального антикризисного плана получат в первую очередь предприятия и организации, которые не будут сокращать рабочие места.
Российская газета 04:38
Происшествия

В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 15:24
Здоровье

Назван повышающий риск смерти от коронавируса фактор

По словам медиков, курение влияет на риск заражения, а отказ от вредной привычки существенно повышает шансы на возможность организма сопротивляться вирусу.
Lenta.ru 10:49
Гаджеты

Redmi представила свой первый фитнес-браслет Redmi Band

Astera 16:23
Футбол

Федор Смолов: «Pharaoh – это Месси рэпа»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов, выступающий в «Сельте» на правах аренды, поделился мнением о рэпере Глебе Голубине, известном как Pharaoh.
Sports.ru 16:04
Политика

Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления о желании Саудовской Аравии покончить с производителями сланцевой нефти неверны, Эр-Рияд добивался сокращения нефтедобычи и достижения баланса рынка, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
РИА Новости 20:52
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 14:39
Общество

Заболевшая COVID-19 женщина записала слезное видеообращение

Заразившаяся коронавирусом жительница английского графства Линкольншир Шерон Кук записала видеообращение, в котором со слезами на глазах призывает всех оставаться дома.
РИА Новости 19:22
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Кристалина Георгиева
Болгарский экономист
Болгарский экономист, главный исполнительный директор Всемирного банка, европейский комиссар от Болгарии и эксперт по устойчивому развитию, директор-распорядитель МВФ с 2019 года. Вице-президент Всемирного банка, член совета попечителей и доцент на кафедре экономики в Университете национального и мирового хозяйства в Софии.
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