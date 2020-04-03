Коронавирус
РБКГлава МВФ заявила об остановке мировой экономики
Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
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Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.РБКвчера в 15:53
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Коронавирус подкосил мировую экономику. Все даже хуже, чем было в 2008 году
Телеканал 360°вчера в 13:57
Международный валютный фонд: мировая экономика остановилась, ситуация намного хуже 2008 года
Комсомольская правдавчера в 14:17
Глава МВФ заявила, что экономический кризис от коронавируса хуже финкризиса 2008-09 гг
Интерфаксвчера в 14:11
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