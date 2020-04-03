Коронавирус

РБКРБКГлава МВФ заявила об остановке мировой экономики

Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
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Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга
 глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
РБКвчера в 15:53

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Глава МВФ признала рецессию мировой экономики

Газета.Ruвчера в 18:10

Коронавирус подкосил мировую экономику. Все даже хуже, чем было в 2008 году

Телеканал 360°вчера в 13:57

Международный валютный фонд: мировая экономика остановилась, ситуация намного хуже 2008 года

Комсомольская правдавчера в 14:17

Глава МВФ заявила, что экономический кризис от коронавируса хуже финкризиса 2008-09 гг

Интерфаксвчера в 14:11

Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики

РБКвчера в 15:53

Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

ТАССвчера в 13:11

В МВФ заявили, что мировая экономика остановилась

РИА Новостивчера в 12:46
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Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости вчера в 11:27
Технологии

В России открыли ресурс для учителей по дистанционному образованию

На ресурсе уже открыт доступ к бесплатному онлайн-курсу для педагогов по организации процесса онлайн-обучения с помощью бесплатных приложений, курсов и видеолекций.
Глас Народа 01 апреля в 05:15
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 14:39
Общество

Врач рассказал об опасности бега во время эпидемии коронавируса

В марте ученые из Массачусетского технологического института рассказали, на какое расстояние распространяется коронавирус при чихании заболевшего.
Известия вчера в 23:24
Здоровье

Названо ключевое отличие коронавируса от гриппа

Специалист Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон рассказала Business Insider, что во время эпидемии гриппа у большинства людей есть групповой иммунитет, поэтому распространение заболевание удается остановить.
АБН вчера в 13:42
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM вчера в 03:43
Происшествия

В США пропали внучка сенатора Роберта Кеннеди и ее сын

РИА Новости вчера в 20:37
Экономика

Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения

Необходимо не поддаваться импульсам и тратить сбережения взвешенно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Вести.Ru вчера в 09:12
Футбол

Комментатор Уткин оскорбил Дзюбу

Известный спортивный журналист Василий Уткин в эфире своего Youtube-канала оскорбил капитана сборной России Артёма Дзюбу.
Свободная Пресса 02 апреля в 12:22
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ вчера в 04:38
Общество

Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Газета.Ru вчера в 13:33
Происшествия

Оперштаб Новосибирска сообщил результаты теста на COVID-19 у детей

Две пациентки с отрицательными результатами тестов уже выписаны из инфекционной больницы. Такие данные приводит оперативный штаб.
REGNUM 02 апреля в 23:50
Футбол

Более трети клубов Бундеслиги могут обанкротиться из-за коронавируса

13 из 36 команд Бундеслиги могут стать банкротами из-за коронавируса, сообщает Kicker.
Чемпионат вчера в 20:28
Шоу-бизнес

Певица Алекса увела жениха у беременной подруги

Певица Алекса увела жениха у беременной подруги Экс-участница "Фабрики звезд" и ее новый возлюбленный постят романтические фото, пока брошенная девушка страдает от горя.
Экспресс газета вчера в 07:10
Политика

Мадуро приказал мобилизовать артиллерию для защиты Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации артиллерии для защиты страны. Об этом он сообщил в своем Twitter.
РБК 00:07
Общество

Россия прекратит вывоз граждан из-за рубежа

Россия с 4 апреля приостановит все рейсы для вывоза россиян из-за рубежа.
РИА Новости вчера в 15:27
Происшествия

В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
RT на русском вчера в 14:53
Экономика

В ЦБ России разъяснили порядок выплаты долгов по кредитам в апреле

Ранее президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля.
REGNUM 00:56
Армия и оружие

Последние три Ил-76 ВКС России вылетели в Сербию

РИА Новости вчера в 22:24
Политика

Трамп надеется на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти

Президент США Дональд Трамп не исключил скорого соглашения между Россией и Саудовской Аравией по объемам добычи нефти.
Газета.Ru 02 апреля в 19:00
Политика

В Раде высмеяли санкции Украины против Белоруссии

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович высмеял санкции Украины против Белоруссии.
РИА Новости вчера в 23:25
Происшествия

В Курской области подтвержден новый случай коронавируса

По сведениям областного комитета здравоохранения, коронавирус подтвердился у пожилой жительницы одного из районов Курской области, которую ранее доставили в облбольницу с подозрением на инфаркт миокарда.
Обозреватель Врн вчера в 04:43
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru 02 апреля в 12:27
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ вчера в 08:05
Политика

Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в Башкирии

Напомним: режим самоизоляции на территории республики действует с 31 марта 2020 года.
ToDay News Ufa вчера в 06:05
Шоу-бизнес

Лев Лещенко из Коммунарки поблагодарил поклонников и коллег

Вести.Ru 02 апреля в 19:55
Политика

Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
ТАСС 02 апреля в 06:02
Происшествия

В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 15:24
Происшествия

В Красноярском крае перевернулся рейсовый автобус

"По предварительным данным, на 90-м километре участка трассы в районе Верхней Бирюсы (Красноярский край) водитель не справился с управлением, автобус съехал с дороги и опрокинулся", - сказал Юрченко.
Газета.Ru вчера в 21:26
Общество

Стало известно состояние здоровья главврача больницы в Коммунарке

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого ранее был подтвержден новый коронавирус, сейчас чувствует себя нормально.
Вечерняя Москва вчера в 08:52
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Кристалина Георгиева
Болгарский экономист
Болгарский экономист, главный исполнительный директор Всемирного банка, европейский комиссар от Болгарии и эксперт по устойчивому развитию, директор-распорядитель МВФ с 2019 года. Вице-президент Всемирного банка, член совета попечителей и доцент на кафедре экономики в Университете национального и мирового хозяйства в Софии.
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