с чего всё началось

Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Общество В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом «В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Здоровье Названо ключевое отличие коронавируса от гриппа Специалист Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон рассказала Business Insider, что во время эпидемии гриппа у большинства людей есть групповой иммунитет, поэтому распространение заболевание удается остановить.

Экономика Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения Необходимо не поддаваться импульсам и тратить сбережения взвешенно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Футбол Комментатор Уткин оскорбил Дзюбу Известный спортивный журналист Василий Уткин в эфире своего Youtube-канала оскорбил капитана сборной России Артёма Дзюбу.

Политика Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов «Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.

Шоу-бизнес Певица Алекса увела жениха у беременной подруги Певица Алекса увела жениха у беременной подруги Экс-участница "Фабрики звезд" и ее новый возлюбленный постят романтические фото, пока брошенная девушка страдает от горя.

Политика Мадуро приказал мобилизовать артиллерию для защиты Венесуэлы Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации артиллерии для защиты страны. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Происшествия В Курской области подтвержден новый случай коронавируса По сведениям областного комитета здравоохранения, коронавирус подтвердился у пожилой жительницы одного из районов Курской области, которую ранее доставили в облбольницу с подозрением на инфаркт миокарда.

Общество Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Общество В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.