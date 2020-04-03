Коронавирус
ТАССГлава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада
Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса. Об этом сообщила в пятницу директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
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Международный валютный фонд: мировая экономика остановилась, ситуация намного хуже 2008 года
Комсомольская правда14:17
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Общество
Собянин рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Проценко
Заразившийся коронавирусом главврач городской клинической больницы 40 Денис Проценко чувствует себя приемлемо, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1", выразив надежду, что врач скоро вернется в ряды борцов с вирусом.
Космос
Доходы космической индустрии Азербайджана выросли более чем в четыре раза
По итогам 2019 года ОАО Azərkosmos оказало спутниковые телекоммуникационные услуги и услуги оптической спутниковой связи на сумму 43,4 миллиона долларов, что на 17,8 миллиона долларов, или на 70% больше показателей 2018 года, ОАО Azərkosmos - первый спутниковый оператор на Южном Кавказе, предлагает высококачественные спутниковые услуги для телекоммуникационных и геологоразведочных зон.
Религия
Патриарх Кирилл совершил объезд Москвы с иконой «Умиление»
Патриарх Кирилл совершил объезд Москвы с иконой "Умиление", которая традиционно перед "субботой Акафиста" приносится из крестового Владимирского храма в Патриаршией резиденции в Чистом переулке в Елоховский собор.
Здоровье
Эксперты описали сценарии распространения коронавируса в России
News спрогнозировал сценарий распространения коронавируса в России. Он предполагает, что Россия повторит германский опыт.
Игры
Вышел финальный трейлер ремейка Final Fantasy VII
Первый эпизод ремейка Final Fantasy VII выйдет уже через неделю, 10 апреля, только на PlayStation 4. Релиз на других платформах ожидается спустя год.
Происшествия
Стали известны подробности о первом пациенте, умершем от коронавируса во Владивостоке
Первым умершим от коронавируса в Приморье оказался 52-летний мужчина. Он с 23 марта проходил лечение в Дальзаводской больнице.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Общество
Названа дата начала экспресс-тестирования на коронавирус в России
Планируется, что пилотный проект по применению системы "Эвотек-Мирай Геномикс" для диагностики коронавируса начнется в Москве и в Московской области в апреле, затем его предполагается масштабировать на всю Россию.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк обратились к поклонникам в день рождения актрисы
Близкие актрисы Анастасии Заворотнюк в день рождения артистки поблагодарили поклонников и друзей за внимание и рассказали о работе врачей, которые занимаются ее лечением.
Экономика
Центробанк призвал россиян не злоупотреблять кредитными каникулами
Россияне должны осознано использовать право на кредитные каникулы.
Общество
Утверждены послабления застройщикам на период пандемии
«Предлагаемые изменения учитывают ситуацию, в которой оказываются добросовестные застройщики в условиях пандемии, они позволят снизить финансовую нагрузку в период до 1 января 2021 года как на застройщиков, так и на участников долевого строительства», — прокомментировал нововведения министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев.
Общество
Школьникам могут продлить учебу на лето
Учебный год в России может сдвинуться на лето, однако министерство просвещения РФ пытается избежать такого сценария, заявил заместитель главы ведомства Дмитрий Глушко.
Общество
Стали известны причины низкой заболеваемости коронавирусом в Греции
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Общество
Власти Ивановской области призвали не сдавать жилье москвичам
В Ивановской области, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 13 заболевших COVID-19, один выздоровел; в Москве число случаев достигло 4149.
Политика
Трамп назвал возможные меры против РФ и Саудовской Аравии из-за нефти
3 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источники заявил о готовности Эр-Рияда сократить нефтедобычу, если США и Россия также выполнят это условие.
Общество
Зараженная коронавирусом женщина со слезами обратилась к миру
Жительница графства Линкольншир Шерон Кук попала в больницу 23 марта после обнаружения у нее коронавируса.
Игры
Хидео Кодзима хочет поработать над «революционным» хоррором
Геймдизайнер хочет поработать над хоррором, использующим революционный метод создания ужаса, который заставит игроков «не только обмочиться, но и обделаться».
Энергетика
В Саудовской Аравии назвали условия сокращения нефтедобычи
Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил о готовности к взаимодействию по балансировке рынка нефти.
Армия и оружие
Вспышка COVID-19 в ЕС отменила учения НАТО
Ряд учений альянса НАТО отменен из-за вспышки COVID-19, но о полном прекращении деятельности Североатлантического альянса речь не идет, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, 3 апреля сообщает Anadolu.
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Экономика
Что посоветовала Набиуллина делать гражданам с накоплениями в кризис
Недавно один из банков проводил исследование о накоплениях россиян и выяснил, что более 63% граждан не имеют накоплений.
Общество
Академик РАН заявил о приходе коронавируса навсегда
Новый тип коронавируса, вероятно, останется с человечеством навсегда, заявил академик РАН, вирусолог Виталий Зверев.
Наука
Китайские ветеринары обнаружили коронавирус у кошек в Ухане
Китайские ученые взяли анализы на COVID-19 у 102 кошек, находящихся в приютах и ветклиниках Уханя, результаты исследования обнародовал портал bioRxiv.
Общество
В Забайкалье запретили продажу алкоголя в рамках режима самоизоляции
В Забайкалье запретили продажу алкоголя в рамках режима самоизоляции.
Происшествия
В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Кино
Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн — кинотеатрах
На 16 апреля 2020 года была запланирована премьера российского фантастического блокбастера «Спутник».
Общество
Россия приостановила вывоз своих граждан из других стран
Как сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения CoViD-19 на территории России, с 00:00 4 апреля в целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусом, временно приостанавливаются международные авиарейсы по вывозу российских граждан из других стран.
Шоу-бизнес
Тимати не включил Решетову в свое завещание
Рэпер распределил имущество между детьми, мамой и братом Основатель Black Star, 36-летний Тимати, уже позаботился о распределении своего наследства.
Здоровье
В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России
По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в стране развивается по благоприятному сценарию.