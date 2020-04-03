Коронавирус

Газета.RuГазета.RuГлава МВФ заявила об остановке мировой экономики

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика практически остановилась. Об этом сообщает РИА "Новости". По ее словам, ситуация гораздо хуже, чем во время кризиса 2008-2009 года.
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Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга
 глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
РБК03 апреля в 15:53

Подробнее о событии

Глава МВФ высоко оценила экономическую политику Индонезии

REGNUM05:14

Глава МВФ признала рецессию мировой экономики

Газета.Ru03 апреля в 18:10

В МВФ заявили, что мировая экономика остановилась

РИА Новости03 апреля в 12:46

Международный валютный фонд: мировая экономика остановилась, ситуация намного хуже 2008 года

Комсомольская правда03 апреля в 14:17

Глава МВФ заявила, что экономический кризис от коронавируса хуже финкризиса 2008-09 гг

Интерфакс03 апреля в 14:11

Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

ТАСС03 апреля в 13:11

Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики

РБК03 апреля в 15:53
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Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

Газета.Ru 02:27
Общество

55 предприятий Ярославской области начнут работать с понедельника

Начиная с понедельника, в Ярославской области заработают промышленные предприятия, вносящие ключевой вклад в экономику региона и задействованные в значимых для всего государства производственных цепочках.
Эхо76 - Ярославль 12:16
Происшествия

Семьям погибших при взрыве в Орехово-Зуево выплатят по миллиону рублей

"Семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в Орехово-Зуево выплатят по миллиону рублей, пострадавшим, которые находятся в больницах, по 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 09:12
Общество

У пермской журналистки после смерти был подтвержден коронавирус

РБК Пермский край 02 апреля в 02:23
Происшествия

В Оренбуржье выявлено пять новых случаев коронавируса

Оренбург, 5 апреля 2020, 14:06 — REGNUM В Оренбургской области за прошедшие сутки по состоянию на 5 апреля выявлено пять новых предварительных случаев коронавирусной инфекции, все они подтверждены лабораторно на региональном уровне, ждут результатов Москвы, сообщила во время прямого эфира министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
REGNUM 07:06
Общество

Представитель ВОЗ назвала «явный симптом» коронавируса

Высокая температура является первым явным симптомом при заражении коронавирусной инфекций COVID-19.
РБК 12:32
Общество

Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

По мнению аналитиков, в зону риска в первую очередь попадут турагенты и экскурсоводы — из-за ограничений на передвижения компании вынуждены приостановить работу.
RT на русском 09:34
Энергетика

Трамп указал на отсутствие у США обязательств сокращать добычу нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что станет посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти на 15 миллионов баррелей в сутки.
Lenta.ru вчера в 00:04
Общество

Свердловский губернатор отказался открывать парикмахерские

Парикмахерские и салоны красоты в Екатеринбурге и Свердловской области не будут открыты в ходе смягчения карантинного режима в регионе, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 5 апреля, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.
ИА Красная Весна 11:36
Происшествия

Гражданин РФ умер от коронавируса в Таиланде

Паттайя, Таиланд, 5 апреля 2020, 19:18 — REGNUM Российский гражданин умер в городе Паттайе (Таиланд) от вызванного коронавирусом заболевания, сообщили 5 апреля в посольстве РФ в Таиланде.
REGNUM 12:18
Футбол

Защитник «Ман Сити» извинился за вызов проституток во время карантина

Ранее The Sun сообщил, что футболист вызвал на дом двух проституток.
Спорт-Экспресс 11:47
Общество

Излечившиеся от коронавируса остаются его переносчиками

Как уверяет замдиректора по инновационной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов, необходимо учитывать феномен «вирусовыделения» у излечившихся от нового типа коронавируса COVID-19, сообщает телеканал «Россия 1». Как пояснил Семенов, казалось бы, уже выписанный из клиники, излечившийся от заразы пациент остается носителем коронавируса.
Журналистская правда 11:58
Экономика

Коронавирусный кризис. Володин прочитал письмо саратовских бизнесменов

FreeNews-Volga 11:04
Общество

Роспотребнадзор установит число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Роспотребнадзор проведет популяционное исследование на число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Известия 11:28
Космос

Northrop Grumman успешно продвигается к первому запуску OmegA

В настоящее время ведутся все работы, чтобы Northrop Grumman смог собрать первую ракету OmegA в High Bay 2 весной 2021 года.
AstroNews.ru вчера в 05:00
Общество

Депутат Мосгордумы Стебенкова заболела коронавирусом

Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова подтвердила, что заболела коронавирусом, передает издание "Подъем".
Газета.Ru 12:15
Общество

В Ростовской области утвердили меры социальной поддержки граждан

Населению Ростовской области окажут социальную поддержку в период действия ограничений, вызванных COVID-19, стало известно evo-rus.com Соответствующий документ подписал 4 апреля губернатор региона Василий Голубев.
Evo-rus.com 03:03
Экономика

Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ

Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.
РБК 12:23
Происшествия

В Петербурге задержали байкера Ерему. Он строил фантомный газопровод для Ленобласти

Полицейские задержали 39-летнего предпринимателя Виталия Ермолаева, известного как байкер Ерема.
Фонтанка.Ру 09:14
Общество

В Турции успешно испытали на животных вакцину от коронавируса

Профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе (Анкара) Атеш Кара сообщил, что в Турции успешно испытана вакцина от коронавируса на животных.
РИА Новости 12:37
Экономика

Минсельхоз попросили временно ограничить импорт томатов

Плодоовощной союз России попросил Минсельхоз запретить импорт помидоров сроком на два месяца, чтобы не допустить ухудшения положения отечественных производителей овощей.
Известия 10:47
Политика

Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
ТАСС 07:23
Здоровье

Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса

Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.
RT на русском 10:33
Футбол

Смолова накажут за самовольный отъезд в Россию

Lenta.ru 11:32
Общество

Губернатор Краснодарского края рассказал о продлении карантина

Режим карантина в Краснодарском крае продлен до 12 апреля для борьбы с распространением коронавируса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 09:08
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Футбол

В УЕФА опровергли слова Чеферина о завершении ЛЧ не позднее 3 августа

В УЕФА опровергли слова президента организации Александера Чеферина о том, что нынешний розыгрыш Лиги чемпионов должен завершиться не позднее 3 августа.
Матч ТВ 10:55
Музыка

Земфира посвятила новую песню Крыму

Впервые за долгие годы российская рок-звезда Земфира выпустила новую авторскую песню, которая получила название «Крым».
ForPost 02 апреля в 12:15
Футбол

Футболист ЦСКА выложил начало неприличной кричалки про «Спартак»

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили выложил в сториз своего Instagram-аккаунта начало неприличной кричалки про «Спартак».
Спорт-Экспресс 06:06
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Кристалина Георгиева
Болгарский экономист
Болгарский экономист, главный исполнительный директор Всемирного банка, европейский комиссар от Болгарии и эксперт по устойчивому развитию, директор-распорядитель МВФ с 2019 года. Вице-президент Всемирного банка, член совета попечителей и доцент на кафедре экономики в Университете национального и мирового хозяйства в Софии.
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