Коронавирус

Деловое.ТВДеловое.ТВВ МВФ заявили, что мировая экономика остановилась

Кристалина Георгиева отметила, что нужен "решительный ответ на кризис в сфере здравоохранения". Это позволит защитить экономику страны. Глава МВФ заметила, что по мировой экономике нанесен мощный удар.
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с чего всё началось
Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга
 глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
РБКвчера в 15:53

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Глава МВФ признала рецессию мировой экономики

Газета.Ruвчера в 18:10

Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики

РБКвчера в 15:53

Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

ТАССвчера в 13:11

Глава МВФ заявила, что экономический кризис от коронавируса хуже финкризиса 2008-09 гг

Интерфаксвчера в 14:11

Коронавирус подкосил мировую экономику. Все даже хуже, чем было в 2008 году

Телеканал 360°вчера в 13:57

Международный валютный фонд: мировая экономика остановилась, ситуация намного хуже 2008 года

Комсомольская правдавчера в 14:17

В МВФ заявили, что мировая экономика остановилась

РИА Новостивчера в 12:46
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Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости вчера в 11:27
Экономика

Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России

Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 16:12
Политика

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку

Телеканал ОТВ вчера в 01:03
Происшествия

В Барнауле число заразившихся коронавирусом выросло до семи человек

Число зараженных коронавирусом в Барнауле выросло за сутки на три и достигло семи человек, сообщает оперативный штаб Алтайского края.
РИА Новости 03:20
Футбол

Широков высказался о тратах «Газпрома» и ЛУКОЙЛа на футбольные клубы

Бывший полузащитник петербургского «Зенита», московского «Спартака» и сборной России по футболу Роман Широков поделился мнением по поводу трат «Газпрома» и ЛУКОЙЛа на футбольные клубы.
RT на русском 03:28
Здоровье

Врач объяснил важность обильного питья для профилактики коронавируса

Врач дал интервью турецкому изданию Sözcü, в котором заявил, что вода играет важную роль в процессе метаболизма в теле и при доставке питательных веществ к клеткам.
Слово и Дело 03:05
Общество

Кабмин выделил 321 млн руб. для лечащих больных с вирусом медиков

Правительство выделило Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) из резервного фонда 321,2 млн руб. для стимулирующих выплат медработникам, которые лечат пациентов с коронавирусом.
РБК 03:19
Общество

В Праге демонтирован памятник советскому маршалу Коневу

В Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный 40 лет назад на площади Интербригад.
Gazeta.SPb вчера в 12:35
Общество

В Москве за сутки выявили 434 случая коронавируса

За минувшие сутки в Москве выявили 434 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте мэра столицы.
РИА Новости 04:06
Здоровье

Россиянам посоветовали забыть о будильнике на время самоизоляции

Врач-сомнолог Александр Калинкин призвал отказаться от будильника во время самоизоляции, чтобы улучшить качество отдыха, а также самочувствие и качество жизни, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:36
Происшествия

Коронавирус в Тамбовской области: госпитализирован 21 человек

Выписано из больниц – 19.Данные предоставлены региональным штабом по предупреждению завоза и распространения в области новой коронавирусной инфекции.
Тамбовский курьер 02:14
Музыка

Впервые за полтора года Земфира выпустила новую песню

Певица Земфира на своём YouTube-канале, а также на цифровых сервисах, опубликовала новую песню под названием "Крым".
Discover24 02 апреля в 04:33
Происшествия

Количество больных коронавирусом в Омской области увеличилось до 10

В России, по данным на 2 апреля, коронавирусом заражено более 4.1 тыс человек.
Город55.ру 00:19
Общество

«Уральские авиалинии» отменили рейс из Индии для вывоза россиян

Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила рейс из Индии для вывоза российских туристов из-за остановки международного авиасообщения, сообщает перевозчик в субботу.
РИА Новости 02:56
Общество

Ритейлеры зафиксировали снижение потребительского потока

На текущей неделе потребительских поток в российских супермаркетах снизился на 50%.
Pravda.Ru 02:28
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Российская газета вчера в 09:21
Общество

Зараженная коронавирусом женщина со слезами обратилась к миру

Жительница графства Линкольншир Шерон Кук попала в больницу 23 марта после обнаружения у нее коронавируса.
iReactor вчера в 19:55
Происшествия

В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
RT на русском вчера в 14:53
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru 02 апреля в 12:27
Экономика

Путин подписал закон о кредитных каникулах для россиян

Президент Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах, которые устанавливаются для граждан, субъектов малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, которые пострадали от распространения коронавирусной инфекции и оказались в сложной финансовой ситуации.
Профиль вчера в 15:33
Политика

В Раде высмеяли санкции Украины против Белоруссии

Ранее Совет ЕС сообщил, что Киев поддержал европейские санкции против Минска.
РИА Новости вчера в 23:25
Общество

Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

RT на русском вчера в 08:14
Культура

Cirque du Soleil покажет часовое шоу онлайн

Cirque du Soleil бесплатно покажет часовое шоу онлайн. Трансляция пройдет сегодня, 3 апреля, в 22.00 по московскому времени.
Афиша Daily вчера в 14:14
Энергетика

Путин допустил возможность сокращения нефтедобычи

Президент Владимир Путин назвал возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить "по-партнерски".
РИА Новости вчера в 16:49
Игры

В Call of Duty: Modern Warfare пройдут бесплатные выходные

В Call of Duty: Modern Warfare на выходные откроется бесплатный доступ к «королевской битве» Call of Duty: Warzone.
The GEEK вчера в 11:38
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ вчера в 03:06
Экономика

Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения

Необходимо не поддаваться импульсам и тратить сбережения взвешенно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Вести.Ru вчера в 09:12
Шоу-бизнес

Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Lenta.ru вчера в 19:49
Происшествия

В Красноярском крае перевернулся рейсовый автобус

"По предварительным данным, на 90-м километре участка трассы в районе Верхней Бирюсы (Красноярский край) водитель не справился с управлением, автобус съехал с дороги и опрокинулся", - сказал Юрченко.
Газета.Ru вчера в 21:26
Общество

В РАН не исключили, что коронавирус пришел в человечество навсегда

Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев допустил, что коронавирус COVID-19 пришел в человечество навсегда.
Газета.Ru вчера в 19:53
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Кристалина Георгиева
Болгарский экономист
Болгарский экономист, главный исполнительный директор Всемирного банка, европейский комиссар от Болгарии и эксперт по устойчивому развитию, директор-распорядитель МВФ с 2019 года. Вице-президент Всемирного банка, член совета попечителей и доцент на кафедре экономики в Университете национального и мирового хозяйства в Софии.
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