Коронавирус
Деловое.ТВВ МВФ заявили, что мировая экономика остановилась
Кристалина Георгиева отметила, что нужен "решительный ответ на кризис в сфере здравоохранения". Это позволит защитить экономику страны. Глава МВФ заметила, что по мировой экономике нанесен мощный удар.
Читать в источнике
Оценить136
с чего всё началось
Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.РБКвчера в 15:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава МВФ заявила, что экономический кризис от коронавируса хуже финкризиса 2008-09 гг
Интерфаксвчера в 14:11
Коронавирус подкосил мировую экономику. Все даже хуже, чем было в 2008 году
Телеканал 360°вчера в 13:57
Международный валютный фонд: мировая экономика остановилась, ситуация намного хуже 2008 года
Комсомольская правдавчера в 14:17
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 04:44, Ашберн
Здоровье
Россиянам посоветовали забыть о будильнике на время самоизоляции
Врач-сомнолог Александр Калинкин призвал отказаться от будильника во время самоизоляции, чтобы улучшить качество отдыха, а также самочувствие и качество жизни, передает ТАСС.
Здоровье
Вирусолог оценил влияние прививки от туберкулеза против коронавируса
Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института РУДН Алексей Мазус считает, что в России смертность от коронавируса может быть значительно ниже, так как каждый россиянин прививался в детстве от туберкулеза.
Авто
Xiaomi представила проекционный автодисплей с голосовым управлением
Компания Xiaomi представила на собственной площадке коллективного финансирования Youpin новый проекционный дисплей Carrobot Smart Head-Up Display.
Экономика
Кредиты на зарплаты через полгода станут платными
Как уточнил зампред правления банка Анатолий Попов, кредит выдается на срок до 12 месяцев с предоставлением отсрочки основного долга на шесть месяцев, в этот период ставка по кредиту составляет 0%. По истечении шести месяцев ставка повышается до 4% годовых, сказал указал Анатолий Попов.
Общество
Более двух тысяч россиян хотят вернуться из США на родину
Более двух тысяч российских граждан, находящихся в США, заявили о желании вернуться домой и направили заявки в российское посольство.
Происшествия
В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина
Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания в возрасте 93 лет, сообщает в субботу правительство региона.
Транспорт
На въездах в Ростов ограничили движение
На въездах в Ростов из-за пандемии временно ограничили движение. Дороги сузили до одной правой полосы, сообщает ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.
Общество
Тесты подтвердили 585 новых случаев коронавируса в России
Москва, 4 апреля 2020, 11:26 — REGNUM За сутки в России зафиксировано 582 новых случая заражения коронавирусом.
Общество
В Оренбургской области продлят режим самоизоляции граждан до 12 апреля
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что режим самоизоляции граждан в регионе из-за коронавируса продлевает до 12 апреля, а в дальнейшем область может раньше конца апреля выйти из режима.
Армия и оружие
Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции
Экономика
ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Общество
Кабмин одобрил выделение МИДу средств для помощи россиянам за границей
Правительство одобрило выделение министерству иностранных дел (МИД) средств из резервного фонда для помощи россиянам, находящимся за границей и не имеющим возможности вернуться в Россию из-за коронавируса.
Авто
Кроссовер Hyundai Palisade появился в продаже в России
Новоявленный корейский флагман Hyundai Palisade должен добраться до России в 2020 году, однако ОТТС для этого еще не получено.
Музыка
Юный певец из Севастополя не прошел в финал шоу «Голос. Дети»
Есть надежда, что на шоу будет объявлен дополнительный этап и юный севастополец вернется на проект.
Здоровье
Леонид Рошаль дал советы по восстановлению после пневмонии лёгких
Как передает ToDay News Ufa, Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал методику того, как лечить легкие после заболевания.
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к гражданам России
Президент России Владимир Путин вновь обратится к гражданам страны.
Общество
В России за сутки выявили 582 случая заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 582 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил штаб по борьбе с распространением заболевания.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
Общество
Въезды и выезды из Омска закрывают с 4 апреля
С 4 апреля в Омске ограничат въезды и выезды из города. Об этом только что сообщили в региональном УМВД.
Общество
За сутки в Москве умерли семь пациентов с подтвержденным коронавирусом
Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Москве - оперштаб.
Футбол
Шахтер Солигорск – Неман: горняки одержат уверенную победу
Экс-тренер сборной Казахстана по футзалу и эксперт сайта Legalbet Амиржан Муканов предлагает ставку на уверенную победу солигорского Шахтера в матче чемпионата Беларуси.
Энергетика
Путин заявил о необходимости сократить добычу нефти на 10 млн баррелей
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сокращения нефтедобычи до уровня первого квартала 2020 года.
Происшествия
В Барнауле число заразившихся коронавирусом выросло до семи человек
Число зараженных коронавирусом в Барнауле выросло за сутки на три и достигло семи человек, сообщает оперативный штаб Алтайского края.
Политика
В США объяснили, что санкции против РФ гуманитарной помощи не касаются
Напомним, что ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что направленный в США гуманитарный груз был оплачен Вашингтоном лишь на 50%.
Армия и оружие
Вассерман назвал средства против обезоруживающего удара США по России
Общество
«Уральские авиалинии» отменили рейс из Индии для вывоза россиян
Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила рейс из Индии для вывоза российских туристов из-за остановки международного авиасообщения, сообщает перевозчик в субботу.
Политика
ВМС США уволили капитана авианосца с зараженными коронавирусом
ВМС США уволили капитана авианосца с зараженными коронавирусом.
Происшествия
В Брянске еще 12 человек заразились коронавирусом
Оперативный штаб сообщает, что сегодня, 4 апреля, на территории Брянской области подтверждено еще 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Происшествия
В США пропали внучка сенатора Роберта Кеннеди и ее сын
Гаджеты
Apple рассекретила данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020
Предположительно новый «бюджетный» смартфон будет носить название iPhone SE, а не iPhone SE2 или iPhone 9. Скорее всего «яблочная» компания новый смартфон назовет iPhone SE 2020.