с чего всё началось

Кристалина Георгиева отметила, что нужен "решительный ответ на кризис в сфере здравоохранения". Это позволит защитить экономику страны. Глава МВФ заметила, что по мировой экономике нанесен мощный удар.

В МВФ заявили, что мировая экономика остановилась

Здоровье Россиянам посоветовали забыть о будильнике на время самоизоляции Врач-сомнолог Александр Калинкин призвал отказаться от будильника во время самоизоляции, чтобы улучшить качество отдыха, а также самочувствие и качество жизни, передает ТАСС.

Здоровье Вирусолог оценил влияние прививки от туберкулеза против коронавируса Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института РУДН Алексей Мазус считает, что в России смертность от коронавируса может быть значительно ниже, так как каждый россиянин прививался в детстве от туберкулеза.

Авто Xiaomi представила проекционный автодисплей с голосовым управлением Компания Xiaomi представила на собственной площадке коллективного финансирования Youpin новый проекционный дисплей Carrobot Smart Head-Up Display.

Экономика Кредиты на зарплаты через полгода станут платными Как уточнил зампред правления банка Анатолий Попов, кредит выдается на срок до 12 месяцев с предоставлением отсрочки основного долга на шесть месяцев, в этот период ставка по кредиту составляет 0%. По истечении шести месяцев ставка повышается до 4% годовых, сказал указал Анатолий Попов.

Происшествия В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания в возрасте 93 лет, сообщает в субботу правительство региона.

Транспорт На въездах в Ростов ограничили движение На въездах в Ростов из-за пандемии временно ограничили движение. Дороги сузили до одной правой полосы, сообщает ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Общество В Оренбургской области продлят режим самоизоляции граждан до 12 апреля Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что режим самоизоляции граждан в регионе из-за коронавируса продлевает до 12 апреля, а в дальнейшем область может раньше конца апреля выйти из режима.

Общество Кабмин одобрил выделение МИДу средств для помощи россиянам за границей Правительство одобрило выделение министерству иностранных дел (МИД) средств из резервного фонда для помощи россиянам, находящимся за границей и не имеющим возможности вернуться в Россию из-за коронавируса.

Авто Кроссовер Hyundai Palisade появился в продаже в России Новоявленный корейский флагман Hyundai Palisade должен добраться до России в 2020 году, однако ОТТС для этого еще не получено.

Здоровье Леонид Рошаль дал советы по восстановлению после пневмонии лёгких Как передает ToDay News Ufa, Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал методику того, как лечить легкие после заболевания.

Футбол Шахтер Солигорск – Неман: горняки одержат уверенную победу Экс-тренер сборной Казахстана по футзалу и эксперт сайта Legalbet Амиржан Муканов предлагает ставку на уверенную победу солигорского Шахтера в матче чемпионата Беларуси.

Происшествия В Брянске еще 12 человек заразились коронавирусом Оперативный штаб сообщает, что сегодня, 4 апреля, на территории Брянской области подтверждено еще 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией.