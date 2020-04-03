с чего всё началось

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика практически остановилась. Об этом сообщает РИА "Новости". По ее словам, ситуация гораздо хуже, чем во время кризиса 2008-2009 года.

Политика Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.

Происшествия Выросло количество жертв взрыва в Орехове-Зуеве Погибли две женщины и один мужчина. Взрыв газа произошел в пятиэтажке Орехова-Зуева днем в субботу, 4 апреля.

Общество На Украине гражданам предписано всегда иметь при себе паспорта Граждане Украины, выходя из дома, должны иметь при себе удостоверение личности, позволяющее проверить не предписано ли человеку находиться в настоящее время на самоизоляции, заявила 4 апреля пресс-служба Департамента коммуникаций с общественностью Кабинета министров Украины в публикации на сайте ведомства.

Происшествия Полиция задержала выгуливавшего собаку на Патриарших прудах мужчину Сотрудники полиции задержали в сквере у Патриарших прудов в Москве местного жителя Иисуса Воробьева во время прогулки с собакой.

Гаджеты Представлена видеокарта GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6 Видеокарта MSI GeForce GTX 1650 D6 AERO ITX имеет тактовую частоту – 1 590 МГц, что немного меньше от более производительных ускорителей, потому как это уменьшенный форм-фактор.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Общество В России испытывают два прототипа вакцины от коронавируса Научный центр "Вектор" разработал 6 прототипов вакцин от коронавируса, прошли исследования на мышах, хорьках и кроликах, в настоящий момент проведена иммунизация приматов двумя прототипами вакцины, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов.

Общество Салоны оптики в Москве продолжат работу В Москве салоны оптики продолжат работать во время режима повышенной готовности с 5 апреля по 1 мая.

Экономика Банк России разъяснил порядок начисления процентов в период кредитных каникул Банк России обращает внимание, что предоставляемая по новому закону о "кредитных каникулах" отсрочка платежей не является бесплатной: в течение льготного периода продолжают начисляться проценты, которые увеличивают сумму задолженности.

Футбол «Реал» переподписал контракт с Хакими Мадридский «Реал» переподписал соглашение с защитником Ашрафом Хакими, который в текущем сезоне на правах аренды выступает за дортмундскую «Боруссию».

Общество Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Общество Дипломаты собирают средства для помощи застрявшим в США россиянам Российские дипломаты в США организовали сбор средств для помощи гражданам России, которые не могут вернуться на родину из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

Общество В Северной Осетии продлили режим самоизоляции Согласно указу главы Северной Осетии, сроки основных ограничений, касающихся массовых мероприятий, посещения общественных мест, продлены до 19 апреля.

Общество В Ульяновской области у 13 человек предварительно выявили коронавирус Число жителей Ульяновской области, первичные тесты которых показали положительный результат на коронавирус, выросло с двух до 15, сообщил в субботу губернатор региона Сергей Морозов.