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Глава Mail.Ru Group Борис Добродеев объявил о смене названия компании на VK

Глава Mail.Ru Group Борис Добродеев рассказал в онлайн-трансляции в социальной сети, что группа компаний сменит название и теперь будет развиваться под брендом VK. В процессе ребрендинга будет переименовано также несколько сервисов Mail.Ru.В источнике

Подробнее о событии

Mail.ru переименуют в VK
Ferra00:40
Mail.ru Group переименуют в VK
Интерфакс04:22
Холдинг Mail.ru Group переименовали в VK
РИА Новости05:14
Холдинг Mail.ru Group сменит бренд на VK
Forbes04:36
Mail.ru Group сменит название на VK
ТАСС04:48
Mail.ru Group сменит название компании
РБК05:07
Mail.ru Group превратилась в VK
iXBT.com04:36

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