Глава Mail.Ru Group Борис Добродеев рассказал в онлайн-трансляции в социальной сети, что группа компаний сменит название и теперь будет развиваться под брендом VK. В процессе ребрендинга будет переименовано также несколько сервисов Mail.Ru.В источнике
Королева Великобритании Елизавета II впервые появилась на публике с тростью во время службы в Вестминстерском аббатстве, сообщило агентство PA. 95-летняя монарх посетила торжественную службу по случаю столетней годовщины с момента создания Королевского британского легиона – благотворительной организации, которая оказывает помощь ветеранам вооруженных сил, передает ТАСС.