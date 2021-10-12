Глава Mail.Ru Group Борис Добродеев рассказал в онлайн-трансляции в социальной сети, что группа компаний сменит название и теперь будет развиваться под брендом VK. В процессе ребрендинга будет переименовано также несколько сервисов Mail.Ru.

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