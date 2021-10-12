Lenta.ruГлава Mail.Ru Group Борис Добродеев объявил о смене названия компании на VKГлава Mail.Ru Group Борис Добродеев рассказал в онлайн-трансляции в социальной сети, что группа компаний сменит название и теперь будет развиваться под брендом VK.Lenta.ruБренд VK появится в каждом продукте компании, а некоторые из существующих получат новые названия.3DNewsНапример, Boom, Worki и Lovina уже переименованы в VK Музыку, VK Работу и VK Знакомства, а вот сервис объявлений «Юла» превратится в VK Объявления только в 2022 году.iXBT.comК примеру, социальная сеть «ВКонтакте» и игровой сервис MY.Games сохранят свои бренды.Мойка78Читать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowЦентральная Служба НовостейМой БрянскМоя Москва.онлайнPiter.tvДума ТВНациональная служба новостейПолитика СегодняРамблерAnewsИзвестияНародные новостиГлагоLЦентральная Служба НовостейIt`s My CityForbesRB.RUНИА СамараПепелац НьюсTraid24VSE42.RUiReactorИнфоросRuposters.ruФАНRT на русскомИнвест-ФорсайтЭкономика сегодняПодробнее о событииMail.ru переименуют в VKFerra00:40Mail.ru Group переименуют в VKИнтерфакс04:22Mail.ru Group сменит название компанииРБК05:07Mail.ru Group сменит название на VKТАСС04:48Глава Mail.Ru Group Борис Добродеев объявил о смене названия компании на VKLenta.ru04:50Холдинг Mail.ru Group сменит бренд на VKForbes04:36Гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев сообщил о переименовании холдинга в VKРИА Новости05:14Показать ещёОценить510Поделиться