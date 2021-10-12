Будьте в Плюсе

Глава Mail.Ru Group Борис Добродеев объявил о смене названия компании на VK

Глава Mail.Ru Group Борис Добродеев рассказал в онлайн-трансляции в социальной сети, что группа компаний сменит название и теперь будет развиваться под брендом VK.
Lenta.ru
Бренд VK появится в каждом продукте компании, а некоторые из существующих получат новые названия.
3DNews
Например, Boom, Worki и Lovina уже переименованы в VK Музыку, VK Работу и VK Знакомства, а вот сервис объявлений «Юла» превратится в VK Объявления только в 2022 году.
iXBT.com
К примеру, социальная сеть «ВКонтакте» и игровой сервис MY.Games сохранят свои бренды.
Мойка78

Подробнее о событии

Mail.ru переименуют в VK
Ferra00:40
Mail.ru Group переименуют в VK
Интерфакс04:22
Mail.ru Group сменит название компании
РБК05:07
Mail.ru Group сменит название на VK
ТАСС04:48
Глава Mail.Ru Group Борис Добродеев объявил о смене названия компании на VK
Lenta.ru04:50
Холдинг Mail.ru Group сменит бренд на VK
Forbes04:36
Гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев сообщил о переименовании холдинга в VK
РИА Новости05:14

Интересное

Проценко сообщил о росте числа заболевших COVID-19 в реанимации в Коммунарке

Главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что медучреждение стремительно заполняется больными, ситуация в реанимации также сложная из-за большого количества пациентов.
Коммерсантъ05:28

В России обновлен антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 28 190 случаев, обновлен антирекорд по числу летальных исходов - умерли 973 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.
Интерфакс04:32