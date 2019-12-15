Экономика
РБКГлава Mail.Ru Group увидел риски в истории с преследованием Nginx
Обыски и претензии из-за разработчика веб-сервера Nginx являются очень «опасной с точки зрения репутации» историей. Об этом в интервью РБК заявил гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев (полная версия интервью будет опубликована в понедельник, 16 декабря).
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Общество
В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за снега
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве до понедельника, 16 декабря, из-за снега и гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Общество
Путин расширил территорию действия закона о самозанятых
Эксперимент по взиманию налога с самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года.
Происшествия
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
Экономика
Правительство расширит программу приватизации в России
По словам пресс-секретаря, решение по программе приватизации будет принято на заседании правительства.
Происшествия
Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28
На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
Футбол
Умер олимпийский чемпион по футболу Юрий Беляев
Сегодня ушёл из жизни чемпион Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне, обладатель Кубка СССР-1955 в составе #ЦСКА Юрий Иванович Беляев.
Спорт
Сборная России по гандболу выиграла бронзовые медали ЧМ
Женская сборная России по гандболу выиграла бронзовые медали чемпионата мира, который в настоящее время проходит в Японии.
Здоровье
Боль в спине может указывать на рак поджелудочной железы
Следует обратить внимание на боли в области живота или спины. Особенно, если они усиливаются после приема пищи или в лежачем положении.
Шоу-бизнес
Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России
Политика
В УПЦ Киевского патриархата опровергли ликвидацию организации
Ранее в ПЦУ заявили о ликвидации непризнанных Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви и призвали главу УПЦ Филарета (Денисенко) к «примирению и прекращению самоизоляции».
Общество
Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца
Главный врач медицинской клиники при больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.
Армия и оружие
Появилось видео танковых стрельб США у белорусской границы
В интернете появились кадры тренировки американских танков M1 Abrams, расположенных в литовском городе Пабраде, который находится недалеко от белорусской границы.
Происшествия
Во Владивостоке автолюбитель повредил декорации возле городской ёлки
Во Владивостоке полиция задержала мужчину, который устроил дрифт вокруг главной городской ёлки на центральной площади и повредил декоративную фигуру стоимостью 677 тыс. рублей.
Политика
Песков назвал Зеленского представителем нового поколения политиков
Пресс-секретарь подчеркнул, что новые политики быстро понять и освоить все «хитросплетения дипломатии», а также «жадно впитывают» все, что происходит внутри и за пределами их страны.
Общество
Комиссия ГД может рассмотреть историю с подаренным депутатом вазелином
Футбол
Паредес может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Паредес, выступавший ранее за санкт-петербургский Зенит, провел в этом сезоне 12 матчей за ПСЖ, не отметившись результативными действиями.
Музыка
YouTube назвал самые популярные клипы уходящего десятилетия
В преддверии Нового года YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов последних десяти лет — возглавляет ностальгический рейтинг, конечно же, видео на песню «Despacito» Луиса Фонси и Дэдди Янки.
Хоккей
Россия — Финляндия 1:0 (1-й перерыв)
В матче Кубка Первого канала сборная Швеции одержала победу над командой Чехии со счетом 3:1. В составе шведов дубль оформил Деннис Расмуссен.
Происшествия
Число пострадавших на крейсере «Адмирал Кузнецов» достигло десяти
Количество пострадавших в результате пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов», стоящем на ремонте в Мурманске, выросло до десяти человек.
Космос
NASA опубликовало фото загадочного осколка на поверхности Марса
На днях NASA выложило фото с камеры Mars Hand Lens Imager (MAHLI), усиановленно на борту ровера Curiosity.
Кино
«Союзмультфильм» показал продолжение «Умки»
Культура
Бледанс устроила секс-танцы на премьере Садальского
Политика
Бородай: за пять лет Союз добровольцев Донбасса стал серьезной силой
Социальная адаптация защитников Донбасса, информирование международной общественности о ситуации в регионе и военно-патриотическое воспитание молодежи стали ключевыми пунктами в повестке V съезда общественной организации "Союз добровольцев Донбасса" (СДД).
Политика
В Кремле назвали условие решения конфликта в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский может решить конфликт в Донбассе, если проявит необходимую силу воли, авторитет и доминирование на политической арене на Украине.
Футбол
Сергей Дмитриев: «Зениту» надо выигрывать чемпионат и расставаться со средними игроками
Все команды неудачно выступили в еврокубках. Чемпионат России за последние годы стал слабее.
Происшествия
Угрожавшего взорвать самолет мужчину задержали в Домодедово
В московском аэропорту Домодедово полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату на борту самолета.
Футбол
Хавбек тульского «Арсенала» поборолся за «Кубок друзей Глушакова»
По информации ИА "Тульские новости" Полузащитник тульского "Арсенала" Александр Ломовицкий принял участие в «Кубке друзей Глушакова».
Политика
Строительство «Северного потока-2» продлили на зиму и весну 2020 года
Компания-оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 подала заявку в профильное ведомство Германии на продолжение строительства в зимний и весенний периоды следующего года.
Шоу-бизнес
Сочная Каменских в супермини разомлела на столе перед Сердючкой
Каменских позировала фотографу в коротком оранжевом платье с черными полосками и ботфортах, томно глядя в камеру.