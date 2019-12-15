Экономика

РБКРБКГлава Mail.Ru Group увидел риски в истории с преследованием Nginx

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Обыски и претензии из-за разработчика веб-сервера Nginx являются очень «опасной с точки зрения репутации» историей. Об этом в интервью РБК заявил гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев (полная версия интервью будет опубликована в понедельник, 16 декабря).
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Глава Mail.Ru Group увидел риски в истории с преследованием Nginx

РБК06:44

Глава Mail.ru считает, что уголовное дело из-за спора по Nginx опасно для репутации рынка

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