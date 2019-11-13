Общество
Политическая ЭкспертизаГлава «Мани Фанни Онлайн» стал фигурантом дела о мошенничестве
Московские правоохранители возбудили в отношении микрофинансовой организации (МФК) «Мани Фанни Онлайн» уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемыми по нему проходят гендиректор компании Александр Шустов и неустановленные лица.
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Гендиректор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов и неустановленные лица стали подозреваемыми в деле о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса), возбужденном отделом МВД по столичному району Арбат.РБКвчера в 16:00
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Полиция Москвы возбудила уголовное дело о мошенничестве против «Мани Фанни Онлайн»
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