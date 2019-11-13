Гендиректор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов и неустановленные лица стали подозреваемыми в деле о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса), возбужденном отделом МВД по столичному району Арбат.

с чего всё началось

РБК направил запрос в управление МВД по Центральному административному округу Москвы. "Мани Фанни" работала на российском рынке с 2012 года и в конце прошлого года занимала 13-е место в России по размеру активов среди МФК.

МВД возбудило дело против главы микрофинансовой компании из топ-15

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