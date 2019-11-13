Происшествия

РБКРБКМВД возбудило дело против главы микрофинансовой компании из топ-15

РБК направил запрос в управление МВД по Центральному административному округу Москвы. "Мани Фанни" работала на российском рынке с 2012 года и в конце прошлого года занимала 13-е место в России по размеру активов среди МФК.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

МВД возбудило дело против главы микрофинансовой компании из топ-15

Гендиректор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов и неустановленные лица стали подозреваемыми в деле о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса), возбужденном отделом МВД по столичному району Арбат.
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

Глава микрофинансовой компании стал фигурантом уголовного дела

Право.ру02:58

В отношении гендиректора микрофинансовой организации «Мани Фанни» возбуждено уголовное дело

ГЛАС.RU02:40

МВД возбудило дело против главы микрофинансовой компании из топ-15

РБКвчера в 16:00

Руководство микрофинансовой организации «Мани Фанни» заподозрили в мошенничестве

АН Между строк02:04

Главу «Мани Фанни Онлайн» Шустова подозревают в мошенничестве

Коммерсантъ01:11

СМИ узнали об уголовном деле против экс-главы рухнувшей микрофинансовой компании из топ-15

Банки.ру00:59

Глава микрофинансовой компании из топ-15 подозревается в мошенничестве

Комсомольская правда02:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 07:33, Ашберн
Общество

Случаи мошенничества с платёжными картами выросли в России

Случаи мошенничества с платёжными картами выросли за последний год в России. Об этом сообщило издание RT со ссылкой на данные МВД России.
News.ru 00:40
Политика

Из Израиля в США экстрадируют россиянина Буркова

Процедура экстрадиции будет проведена между Израилем и США в отношении россиянина Алексея Буркова.
Ореанда-Новости вчера в 05:48
Культура

Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»

В феврале этого года Смит рассказал, что он предпочёл сняться в вестерне «Дикий, дикий Запад» вместо «Матрицы», поскольку хотел на время отойти от жанра научной фантастики.
Фильм Про 05:00
Политика

Коломойский призвал Украину восстановить отношения с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
РИА Новости 06:45
Происшествия

В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка

Вести.Ru 04:29
Происшествия

Замгендиректора РКЦ «Прогресс» погиб в ДТП под Самарой

Заместитель генерального директора по производству РКЦ "Прогресс" Вадим Небога погиб в ДТП под Самарой 13 ноября.
ТАСС 06:25
Политика

Парламент Молдавии отправил в отставку правительство Санду

Партия социалистов Молдавии ранее инициировала рассмотрение в парламенте вопроса о вотуме недоверия правительству Санду, для отставки кабмина нужен минимум 51 голос из 101 возможного.
РИА Новости вчера в 05:52
Происшествия

Во «Внуково» задержан третий фигурант дела об угрозах судье

В аэропорту «Внуково» перед вылетом за границу задержали третьего фигуранта дела об угрозах расправой в адрес судьи Мосгорсуда Евгения Ерзунова.
BFM.ru 07:10
Общество

СК проверит жалобу упавшей на колени перед Медведевым пенсионерки

Газета.Ru 06:53
Культура

People назвал самого сексуального мужчину

Журнал People назвал самым сексуальным из ныне живущих мужчин американского певца Джона Ледженда.
Известия 03:06
Политика

Трамп заявил о близости торговой сделки с Китаем

Как указывает агентство, слухи о том, что Трамп может объявить место и дату подписания торговой сделки с председателем КНР Си Цзиньпином, оказались безосновательными.
Международная жизнь 04:34
Политика

Около 50 тысяч украинцев переехали в российский Крым

Около 50 тыс. украинцев переехали на полуостров с момента воссоединения Крыма с Россией, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.
RT на русском 07:21
Технологии

МегаФон делает «Интернет вещей» в пять раз быстрее

По новой технологии вещи смогут передавать данные со скоростью до 130 кбит / с. Это в пять раз быстрее того, что работает сейчас.
Московский Комсомолец 05:35
Происшествия

Задержан начальник ростовского главка ФСИН

Как подчеркнул Максименко, это задержание будет предостережением другим госслужащим, недовольным своим материальным положением и решившим нечестным путем улучшить его.
РИА Новости 05:53
Шоу-бизнес

Мать Анастасии Заворотнюк могут арестовать

Мать российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Валентина может быть арестована.
Московский Комсомолец 05:04
Хоккей

Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»

Российская газета вчера в 23:38
Футбол

Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме

По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
Metaratings вчера в 13:33
Авто

Соперник Renault Arkana от Volkswagen показался на фото

Разработкой нового бюджетного кроссовера занималось Бразильское подразделении Volkswagen.
Новые автомобили вчера в 21:32
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Кино

Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»

В сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Культуромания 03:12
Происшествия

Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе вышла на свободу

Ольга Алисова, сбившая насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе в 2017 году, вышла на свободу.
RT на русском вчера в 07:57
Политика

Кремль ответил на предложение Назарбаева о встрече Путина с Зеленским

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил лидерам России и Украины встретиться в республике.
News.ru вчера в 04:31
Политика

Неизвестные пытаются захватить посольство Венесуэлы в Бразилии

Группа неизвестных лиц предприняла попытку захвата здания посольства Венесуэлы в Бразилии.
Вести.Ru 06:35
Общество

Жертвами наводнения в Венеции стали два человека

В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.
Интерфакс 04:43
Происшествия

СК заинтересовался детьми, 10 лет прожившими затворниками на Урале

Российская газета 06:20
Футбол

Ганчаренко дисквалифицирован на один матч чемпионата России

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского ЦСКА Виктора Ганчаренко на один матч за высказывания в адрес арбитра в игре чемпионата России против "Сочи", сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
РИА Новости 06:59
Происшествия

Следствие проверит, подстрекали ли подруги сестер Хачатурян к убийству

РИА Новости 05:16
Общество

Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну

Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Происшествия

Тела двух украинцев найдены в холодильнике для фруктов в Польше

Тела двух граждан Украины нашли в Польше в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.
Российская газета 00:00
Наука

Сибирские ученые разработали дешевый сорбент для обнаружения цинка в воде

13.11.19 Учёные СФУ разработали недорогой сорбент на основе кремния.
Портал Поиск 00:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное