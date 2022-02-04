Сборная России по шорт-треку в составе Семёна Елистратова, Константина Ивлева, Елены Серёгиной и Софьи Просвирновой не прошла в финальную стадию смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
Украина в конце февраля намерена в рамках теста на 72 часа отключиться от энергосетей России и Белоруссии, перейдя на работу в изолированном режиме, в начале следующего года планируется подключение к западноевропейской энергосистеме, сообщает издание Welt.
Президент Украины Владимир Зеленским делает "хамские выпады" в сторону США, демонстрируя свое несогласие с оценкой Вашингтона уровня российской угрозы, считает журналист интернет-издания "Зеркало недели" Татьяна Силина.