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Глава Meta Цукерберг выпал из десятки самых богатых людей мира по версии Forbes

Основатель и глава компании Meta (бывший Facebook)Марк Цукерберг выпал из топ-10 богачей по версии журнала Forbes.
ПРАЙМ
Причиной стал обвал акций Meta после публикации отчета за последний квартал 2021 года.
Дождь
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Обвал произошел после отчета компании, где говорилось о снижении числа активных пользователей и выручке ниже прогнозов.
Lenta.ru
Как сообщает издание Forbes
, из-за произошедшего обвала акций Цукерберт покинул Топ-10 богатейших людей.
ТУТ НЬЮС

Подробнее о событии

Цукерберг выпал из топ-10 богатейших людей по версии Forbes на фоне обвала акций Meta
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