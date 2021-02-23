Глава Microsoft заявил о причастности разведки России к масштабной кибератаке
Президент американской корпорации Microsoft Брэд Смит заявил, что российская разведка якобы имеет отношение к масштабной кибератаке, предпринятой в марте 2020 года против американских правительственных ведомств и частных компаний с использованием программного обеспечения Orion компании SolarWinds.В источнике
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Глава Microsoft заявил о свидетельствах причастности разведки России к кибератаке
Коммерсантъвчера в 15:54
В Microsoft заявили о доказательствах причастности разведки РФ к атаке SolarWind
Газета.Ruвчера в 15:40