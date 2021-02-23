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Lenta.ru
Lenta.ru

Глава Microsoft заявил о причастности разведки России к масштабной кибератаке

Президент американской корпорации Microsoft Брэд Смит заявил, что российская разведка якобы имеет отношение к масштабной кибератаке, предпринятой в марте 2020 года против американских правительственных ведомств и частных компаний с использованием программного обеспечения Orion компании SolarWinds.В источнике
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Президент Microsoft заявил о доказательствах причастности РФ к кибератаке

РИА Новости16:45

Microsoft заявила о «свидетельствах» причастности России к кибератаке на США

Взгляд.рувчера в 15:48

Глава Microsoft утверждает, что к атаке на SolarWinds имеет отношение российская разведка

ТАССвчера в 15:59

Глава Microsoft заявил о свидетельствах причастности разведки России к кибератаке

Коммерсантъвчера в 15:54

Глава Microsoft заявил о причастности разведки России к масштабной кибератаке

Lenta.ru16:34

В Microsoft заявили о доказательствах причастности разведки РФ к атаке SolarWind

Газета.Ruвчера в 15:40

Президент Microsoft обвинил российскую разведку в кибератаке на компанию SolarWinds

Эхо Москвы17:07
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