Президент американской корпорации Microsoft Брэд Смит заявил, что российская разведка якобы имеет отношение к масштабной кибератаке, предпринятой в марте 2020 года против американских правительственных ведомств и частных компаний с использованием программного обеспечения Orion компании SolarWinds.

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