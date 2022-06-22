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Глава Минцифры заявил, что рост тарифов на мобильную связь не превысит инфляцию

Стоимость услуг мобильной связи не вырастет выше уровня инфляции в этом году, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, пишут
 «Известия».
РБК
«Все за дешевую связь, но когда ты не можешь индексировать тарифы, ты не можешь вкладывать в развитие сетей», — сказал Шадаев.
Ведомости
Шадаев заявил, что сейчас в приоритете у ведомства задача сделать LTE доступным для всех.
ТАСС
В апреле текущего года были разработаны «Методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции».
Ведомости

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Глава Минцифры заявил, что рост тарифов на мобильную связь не превысит инфляцию
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Рост тарифов на сотовую связь в РФ не превысит инфляцию
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