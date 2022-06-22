РБКГлава Минцифры заявил, что рост тарифов на мобильную связь не превысит инфляциюСтоимость услуг мобильной связи не вырастет выше уровня инфляции в этом году, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, пишут «Известия».РБК«Все за дешевую связь, но когда ты не можешь индексировать тарифы, ты не можешь вкладывать в развитие сетей», — сказал Шадаев.ВедомостиШадаев заявил, что сейчас в приоритете у ведомства задача сделать LTE доступным для всех.ТАССВ апреле текущего года были разработаны «Методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции».ВедомостиЧитать далееСвернутьРБКРБКИзвестияГазета.RuАктуальные НовостиПодробнее о событииГлава Минцифры заявил, что рост тарифов на мобильную связь не превысит инфляциюРБК06:53Рост тарифов на сотовую связь в РФ не превысит инфляциюИзвестия02:00Самое цитируемоеРоссиянам пообещали, что рост тарифов на сотовую связь не превысит уровень инфляцииОнлайн Тамбов.ру02:59В Минцифры заявили, что рост тарифов на сотовую связь в России не превысит инфляциюГоворит Москва05:10В Минцифры заявили, что рост тарифов на сотовую связь в России не превысит инфляциюТАСС04:50В Минцифры предсказали рост тарифов на сотовую связь ниже инфляции в 2022 годуГазета.Ru04:15Глава Минцифры пообещал ограничить тарифы на сотовую связь уровнем инфляцииВедомости05:40Показать ещёОценить17Поделиться