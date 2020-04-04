Коронавирус

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Министр экономического развития РФ Максим Решетников призвал бизнес не поддаваться панике и не впадать в психоз из-за ситуации с коронавирусом.
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Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса

Министр экономического развития Максим Решетников считает, что ситуация с коронавирусом не означает, что экономику нужно «поставить на стоп», напротив, предприятия должны искать способ продолжить работу.
РБКвчера в 12:01

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Бизнесменов призвали не «впадать в психоз» из-за коронавируса

Телеканал 360°01:31

В Минэкономразвития дали совет российскому бизнесу

РИА Новостивчера в 17:46

Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса

РБКвчера в 12:01

Глава МЭР Решетников посоветовал бизнесменам «не впадать в психоз» из-за эпидемии коронавируса

URA.Ruвчера в 15:16

Глава Минэкономразвития призвал «не впадать в психоз» из-за коронавируса

НТВвчера в 12:49

Решетников призвал бизнесменов «не впадать в психоз» из-за коронавируса

News.ruвчера в 12:33

Российский бизнес призвали «не впадать в психоз» из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 16:28
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Шоу-бизнес

Дочь Тимати повредила ногу во время игры на беговой дорожке

OAnews вчера в 09:42
Происшествия

Под Тулой мужчина задержан за стрельбу по полицейским

64-летний мужчина сперва открыл огонь по охотникам, а затем по прибывшим на вызов сотрудникам МВД.
Российская газета 05:48
Экономика

Сбербанк разъяснил условия предоставления кредитных каникул

Сбербанк посоветовал своим клиентам перед подачей заявки на оформление кредитных каникул убедиться, что их официальные доходы снизились именно в соответствии со льготной программой.
BFM.ru 05:20
Общество

Названы рискующие стать ненужными после конца пандемии коронавируса профессии

После окончания пандемии коронавируса невостребованными могут оказаться несколько профессий, в том числе из сферы туризма, сильнее всех пострадавшей от эпидемии и мер по борьбе с ней, а также ряд других специальностей.
Lenta.ru 05:50
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Происшествия

Историка Соколова этапировали в Петербург

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко, этапирован из Москвы в Санкт-Петербург.
Газета.Ru 05:06
Происшествия

Строящаяся инфекционная больница в Москве загорелась

При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар.
Lenta.ru 03:41
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Общество

В Таиланде у семи граждан РФ выявлен коронавирус

Коронавирус нового типа диагностирован у семи граждан России, находящихся в двух популярных туристических провинциях - Чонбури и Пхукет.
Российская газета 01:18
Общество

Соловьев призвал «не доходить до истерии» из-за коронавируса

Соловьев считает, что в ближайшее время ограничительные меры будут сняты. Однако он призвал "не доходить до истерии".
Pravda.Ru 04:47
Шоу-бизнес

Наследство Тимати не достанется Анастасии Решетовой

Тина Канделаки поинтересовалась у Тимати, думал ли он о том, кому достанется его внушительное наследство.
Экспресс газета 03 апреля в 06:24
Общество

У депутата Мосгордумы Ступина обнаружили коронавирус

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин (КПРФ) заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он сам сообщил у себя в Facebook.
Коммерсантъ 05:54
Общество

Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
RT на русском вчера в 08:59
Экономика

ЦБ не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам на май

Заемщики должны делать выплаты по кредитам в срок, не дожидаясь прекращения режима нерабочих дней, следует из сообщения, опубликованного на сайте Центробанка.
РИА Новости вчера в 00:39
Общество

Распространение коронавируса в Дагестане перешло в бесконтрольный этап

Можно говорить о переходе процесса вируса из 3 этапа — ограниченное местное распространение COVID-19, характеризуемое как контролируемое, в 4 этап — массовое распространение без прослеживания эпидемиологической связи случаев, — отметили сотрудники ведомства.
News.ru вчера в 16:10
Здоровье

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Министр заверил, что ситуация развивается по благоприятному сценарию. Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России.
Деловое.ТВ 03 апреля в 12:24
Общество

Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса

Коронавирус нового типа в большинстве случаев (96%) передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ФАН вчера в 09:34
Общество

Доктор Комаровский рассказал о своих действиях при симптомах COVID-19

Врач и телеведущий Евгений Комаровский на канале в YouTube рассказал о своих действиях в случае, если почувствует симптомы коронавирусной инфекции.
РИА Новости 04:10
Авто

Tesla выпустила рекордное количество электромобилей

Tesla выпустила рекордное количество электроавтомобилей.
Деловое.ТВ вчера в 08:56
Происшествия

Пять районов Киева остались без связи

В результате происшествия без связи остались Деснянский, Днепровский, Дарницкий, Оболонский и Подольский районы.
Российская газета 05:34
Происшествия

Сотрудник ростовского СИЗО попал под следствие за побег обвиняемого

Недобросовестное исполнение должностных обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО и отсутствие должного контроля стало причиной побега обвиняемого в краже.
REGNUM 04:52
Общество

Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции.
РБК 03:48
Общество

В Оренбуржье с 6 апреля возобновят работу отраслевые предприятия

Отраслевые предприятия возобновят свою деятельность с 6 апреля.
АиФ Оренбург вчера в 03:39
Общество

В Москве за сутки выявлено 536 новых случаев заражения коронавирусом

Корронавирус в Москве подтвержден у 3893 человек, рост за сутки - 536 случаев.
Эхо Москвы 03:44
Общество

Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
РБК вчера в 06:35
Общество

В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией

В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 23:14
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Врач рассказала о течении болезни у новорожденных с коронавирусом

Live24 04:05
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В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 03 апреля в 08:48
Общество

Собянин выступил против выплат из бюджета за нерабочие дни

Немедленную выплату денег из бюджета россиянам за нерабочие дни не поддержал мэр Москвы Сергей Собянин.
Комсомольская правда 03 апреля в 12:35
Шоу-бизнес

Ольга Бузова подтвердила беременность и показала живот

Певица показала в инстаграм свой округлившейся живот, и судя по срокам, находится уже на приличном месяце беременности.
Popcake вчера в 16:44
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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