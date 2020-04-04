Коронавирус
ИзвестияГлава Минэка призвал бизнес «не впадать в психоз» из-за коронавируса
Министр экономического развития РФ Максим Решетников призвал бизнес не поддаваться панике и не впадать в психоз из-за ситуации с коронавирусом.
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с чего всё началось
Министр экономического развития Максим Решетников считает, что ситуация с коронавирусом не означает, что экономику нужно «поставить на стоп», напротив, предприятия должны искать способ продолжить работу.РБКвчера в 12:01
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Шоу-бизнес
Дочь Тимати повредила ногу во время игры на беговой дорожке
Происшествия
Под Тулой мужчина задержан за стрельбу по полицейским
64-летний мужчина сперва открыл огонь по охотникам, а затем по прибывшим на вызов сотрудникам МВД.
Экономика
Сбербанк разъяснил условия предоставления кредитных каникул
Сбербанк посоветовал своим клиентам перед подачей заявки на оформление кредитных каникул убедиться, что их официальные доходы снизились именно в соответствии со льготной программой.
Общество
Названы рискующие стать ненужными после конца пандемии коронавируса профессии
После окончания пандемии коронавируса невостребованными могут оказаться несколько профессий, в том числе из сферы туризма, сильнее всех пострадавшей от эпидемии и мер по борьбе с ней, а также ряд других специальностей.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Происшествия
Историка Соколова этапировали в Петербург
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко, этапирован из Москвы в Санкт-Петербург.
Происшествия
Строящаяся инфекционная больница в Москве загорелась
При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Общество
В Таиланде у семи граждан РФ выявлен коронавирус
Коронавирус нового типа диагностирован у семи граждан России, находящихся в двух популярных туристических провинциях - Чонбури и Пхукет.
Общество
Соловьев призвал «не доходить до истерии» из-за коронавируса
Соловьев считает, что в ближайшее время ограничительные меры будут сняты. Однако он призвал "не доходить до истерии".
Шоу-бизнес
Наследство Тимати не достанется Анастасии Решетовой
Тина Канделаки поинтересовалась у Тимати, думал ли он о том, кому достанется его внушительное наследство.
Общество
У депутата Мосгордумы Ступина обнаружили коронавирус
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин (КПРФ) заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он сам сообщил у себя в Facebook.
Общество
Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
Экономика
ЦБ не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам на май
Заемщики должны делать выплаты по кредитам в срок, не дожидаясь прекращения режима нерабочих дней, следует из сообщения, опубликованного на сайте Центробанка.
Общество
Распространение коронавируса в Дагестане перешло в бесконтрольный этап
Можно говорить о переходе процесса вируса из 3 этапа — ограниченное местное распространение COVID-19, характеризуемое как контролируемое, в 4 этап — массовое распространение без прослеживания эпидемиологической связи случаев, — отметили сотрудники ведомства.
Здоровье
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Министр заверил, что ситуация развивается по благоприятному сценарию. Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России.
Общество
Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса
Коронавирус нового типа в большинстве случаев (96%) передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
Доктор Комаровский рассказал о своих действиях при симптомах COVID-19
Врач и телеведущий Евгений Комаровский на канале в YouTube рассказал о своих действиях в случае, если почувствует симптомы коронавирусной инфекции.
Авто
Tesla выпустила рекордное количество электромобилей
Tesla выпустила рекордное количество электроавтомобилей.
Происшествия
Пять районов Киева остались без связи
В результате происшествия без связи остались Деснянский, Днепровский, Дарницкий, Оболонский и Подольский районы.
Происшествия
Сотрудник ростовского СИЗО попал под следствие за побег обвиняемого
Недобросовестное исполнение должностных обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО и отсутствие должного контроля стало причиной побега обвиняемого в краже.
Общество
Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия
Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции.
Общество
В Оренбуржье с 6 апреля возобновят работу отраслевые предприятия
Отраслевые предприятия возобновят свою деятельность с 6 апреля.
Общество
В Москве за сутки выявлено 536 новых случаев заражения коронавирусом
Корронавирус в Москве подтвержден у 3893 человек, рост за сутки - 536 случаев.
Общество
Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
Общество
В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией
В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
Собянин выступил против выплат из бюджета за нерабочие дни
Немедленную выплату денег из бюджета россиянам за нерабочие дни не поддержал мэр Москвы Сергей Собянин.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова подтвердила беременность и показала живот
Певица показала в инстаграм свой округлившейся живот, и судя по срокам, находится уже на приличном месяце беременности.