Министр экономического развития Максим Решетников считает, что ситуация с коронавирусом не означает, что экономику нужно «поставить на стоп», напротив, предприятия должны искать способ продолжить работу.

с чего всё началось

Министр экономического развития РФ Максим Решетников призвал бизнес не поддаваться панике и не впадать в психоз из-за ситуации с коронавирусом.

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