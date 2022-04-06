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Глава Минэкономики ФРГ Хабек пригрозил Орбану изоляцией за согласие платить за газ рублями

Венгрия рискует оказаться в изоляции, если согласиться оплачивать российский газ рублями, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.
ФАН
Как заявил глава немецкого Министерства экономики Роберт Хабек, венгры пожалеют о таком решении.
Петербургский Вестник
«Если русские просят платить в рублях, будем платить в рублях», — сказал сегодня Виктор Орбан на пресс-конференции.
Евразия Daily
В латвийской компании Latvijas Gāze отметили, что предложение России формально не нарушает санкционный режим.
ФАН

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Глава Минэкономики Германии Хабек пригрозил Орбану изоляцией за оплату газа в рублях
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Глава Минэкономики ФРГ Хабек пригрозил Орбану изоляцией за согласие платить за газ рублями
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