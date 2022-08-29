28 августа верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью австрийской газете Kronen Zeitung заявил, что Евросоюз ожидают серьезные сложности после того, как были введены санкции против России.
Ранее эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сообщил, что Эстония представила Еврокомиссии предложения для восьмого пакета антироссийских санкций, они касаются энергетики, торговли, дальнейших ограничений на систему Swift, а также включения большего числа людей и организаций в "стоп-лист".
Читатели The Telegraph отреагировали на новость о поломке новейшего авианосца Королевского военно‑морского флота Великобритании HMS Prince of Wales («Принц Уэльский») у берегов Англии вскоре после отплытия из Портсмута.
Действующая глава МИД Британии Лиз Трасс раздражает Белый дом своей прямолинейностью и максимализмом, в случае ее избрания на пост премьер-министра страны отношения между Лондоном и Вашингтоном могут ухудшиться.
ФСБ установила личность участника «украинской диверсионно-террористической группы», который вместе с Натальей Вовк готовил убийство Дарьи Дугиной — это гражданин Украины Богдан Цыганенко, 1978 года рождения, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что в ближайшем будущем человечеству необходимо использовать нефть и газ, так как в случае отказа от этих источников энергии цивилизацию может ждать крах.