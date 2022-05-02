Будьте в Плюсе

Глава Минэкономики ФРГ предостерег от подорожания нефти из-за возможного эмбарго

Европейскому союзу не избежать негативного воздействия возможного нефтяного эмбарго в отношении России.
ТАСС
Если бы ФРГ приняла решение ввести нефтяное эмбарго на поставки российских энергоресурсов, то страна не оказалась бы в условиях «нефтяного кризиса».
Профиль
Прежде в соответствующей ситуации оказались Болгария и Польша.
Компания
"Нам придется и будущем настраиваться на то, что стоимость будет высокой", - подчеркнул он.
Комсомольская правда

Подробнее о событии

Германия: если Россия будет продавать меньше нефти, но дороже — мы просчитаемся с санкциями
Петербургский Вестниквчера в 04:33
В Германии заявили, что нефтяное эмбарго в стране не пройдет бесследно
ТАССвчера в 04:59
Самое цитируемое
Министр экономики Германии предупредил о последствиях нефтяного эмбарго для Евросоюза
Комсомольская правдавчера в 10:03
В Минэкономики ФРГ заявили, что ЕС не избежать негативного влияния эмбарго на экономику
ТАССвчера в 09:45
В Германии заявили, что нефтяное эмбарго в стране не пройдет бесследно
Профильвчера в 05:53
В ФРГ призвали учесть неблагоприятные сценарии при эмбарго на нефть из РФ
Аргументы и Фактывчера в 05:35
Глава Минэкономики Германии предостерег от подорожания нефти из-за возможного эмбарго
NVLвчера в 05:29
В Минэкономики ФРГ предупредили о негативного влияния эмбарго на экономику всего Евросоюза
Национальная служба новостейвчера в 10:03

Интересное

Бывший боевик «Айдара» рассказал об убивавшем раненых ополченцев в 2014 году докторе

Доктор украинского неонацистского батальона «Айдар» во время карательной операции в Луганской области в 2014 году лично убивал раненых ополченцев.
Lenta.ru20:27

Шольц заявил, что его поездке в Киев препятствует отказ Украины принять Штайнмайера

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что его возможному визиту в Киев препятствует отказ Украины принять у себя президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Коммерсантъ20:36

Bloomberg: ЕС намерен больше сотрудничать с Африкой для замещения газа из России

Евросоюз намерен добиваться активизации сотрудничества со странами Африки, чтобы заместить импорт газа из России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на черновой вариант документа ЕС.
RT на русском19:52

МВД ДНР: украинская сторона сорвала режим тишины в районе «Азовстали»

Украинские националисты, «окопавшиеся» на «Азовстали» в Мариуполе, сорвали режим тишины.
REGNUMвчера в 13:57

Жители Белгорода сообщили о громком хлопке, похожем на звук взрыва средней силы

Громкий хлопок, похожий на звук взрыва средней силы, услышали очевидцы в Белгороде, его было слышно в центре города.
Lenta.ru18:16

Овечкин собирается изучить игру Бобровского перед встречей с «Флоридой» в Кубке Стэнли

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о том, как его команда собирается поражать ворота голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в первом раунде Кубка Стэнли.
Советский спорт17:50

Зеленский заявил, что ВСУ не ведут операций на территории России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не ведут операций на территории России, они проводятся только в пределах украинских границ, заявил Владимир Зеленский в интервью телеканалам Al Arabiya и Al Hadath.
РБК20:16

Guardian: украинские беженцы могут подать коллективный иск против главы МВД Великобритании

Британские общественные организации готовятся подать коллективные иски против главы МВД королевства Прити Пател от лица сотен украинских беженцев.
ТАСС17:44

Диетолог Дианова посоветовала употреблять творог для улучшения работы печени

Врач-диетолог Нурия Дианова в интервью радио Sputnik назвала продукт, который поможет улучшить работоспособность и состояние печени.
Lenta.ru20:18

Vygon: Болгарии после отказа от газа из РФ придется постараться, чтобы заполнить хранилища

Директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова посоветовала Болгарии постараться, чтобы заполнить подземные газохранилища после отказа от экспорта из России.
Lenta.ru21:55