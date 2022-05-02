ТАССГлава Минэкономики ФРГ предостерег от подорожания нефти из-за возможного эмбаргоЕвропейскому союзу не избежать негативного воздействия возможного нефтяного эмбарго в отношении России.ТАССЕсли бы ФРГ приняла решение ввести нефтяное эмбарго на поставки российских энергоресурсов, то страна не оказалась бы в условиях «нефтяного кризиса».ПрофильПрежде в соответствующей ситуации оказались Болгария и Польша.Компания"Нам придется и будущем настраиваться на то, что стоимость будет высокой", - подчеркнул он.Комсомольская правдаЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаПрофильГазета.RuLife.ruПодробнее о событииГермания: если Россия будет продавать меньше нефти, но дороже — мы просчитаемся с санкциямиПетербургский Вестниквчера в 04:33В Германии заявили, что нефтяное эмбарго в стране не пройдет бесследноТАССвчера в 04:59Самое цитируемоеМинистр экономики Германии предупредил о последствиях нефтяного эмбарго для ЕвросоюзаКомсомольская правдавчера в 10:03В Минэкономики ФРГ заявили, что ЕС не избежать негативного влияния эмбарго на экономикуТАССвчера в 09:45В Германии заявили, что нефтяное эмбарго в стране не пройдет бесследноПрофильвчера в 05:53В ФРГ призвали учесть неблагоприятные сценарии при эмбарго на нефть из РФАргументы и Фактывчера в 05:35Глава Минэкономики Германии предостерег от подорожания нефти из-за возможного эмбаргоNVLвчера в 05:29В Минэкономики ФРГ предупредили о негативного влияния эмбарго на экономику всего ЕвросоюзаНациональная служба новостейвчера в 10:03Показать ещёОценить141Поделиться