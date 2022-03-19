ТАССГлава Минэкономики ФРГ предупредил, что газоснабжение страны следующей зимой не обеспечено"Газоснабжение ФРГ следующей зимой пока под вопросом" Немецким министром по делам экономики и защиты климата Робертом Хабеком заявлено о том, что газоснабжение ФРГ следующей зимой пока под вопросом.Ореанда-Новости«Если нам не удастся получить больше газа для следующей зимы и если поставки из России прекратятся, то нам не хватит газа для отопления домов и для промышленности», — сказал министр.RT на русскомГлава Минэкономики посетит Катар, ОАЭ, где проведет переговоры по вопросам энергопоставок.ТАСС7 марта фьючерсы на европейском рынке газа установили новые рекорды.News.ruЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuRT на русскомФАНЭкономика сегодняRuBaltic.RuПолитРоссияПодробнее о событииМинэкономики Германии предупредило о нехватке газа следующей зимойRuBaltic.Ru05:10В ФРГ заявили о необеспеченности страны газом следующей зимойВедомости08:20Глава Минэкономики ФРГ Хабек заявил об отсутствии газа в стране на следущую зимуBanki Loans06:15Министр экономики Германии Хабек предупредил о рисках недостатка газа для следующей зимыRT на русском09:08Власти ФРГ предупредили, что газоснабжение страны будущей зимой под вопросомИА Красная Весна04:57Глава Минэкономики ФРГ заявил, что газоснабжение страны следующей зимой не обеспеченоГазета.Ru04:55Глава Минэкономики ФРГ предупредил, что газоснабжение страны следующей зимой не обеспеченоТАСС04:33Показать ещёОценить152Поделиться