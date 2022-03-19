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Глава Минэкономики ФРГ предупредил, что газоснабжение страны следующей зимой не обеспечено

"Газоснабжение ФРГ следующей зимой пока под вопросом" Немецким министром по делам экономики и защиты климата Робертом Хабеком заявлено о том, что газоснабжение ФРГ следующей зимой пока под вопросом.
Ореанда-Новости
«Если нам не удастся получить больше газа для следующей зимы и если поставки из России прекратятся, то нам не хватит газа для отопления домов и для промышленности», — сказал министр.
RT на русском
Глава Минэкономики посетит Катар, ОАЭ, где проведет переговоры по вопросам энергопоставок.
ТАСС
7 марта фьючерсы на европейском рынке газа установили новые рекорды.
News.ru

Подробнее о событии

Минэкономики Германии предупредило о нехватке газа следующей зимой
RuBaltic.Ru05:10
В ФРГ заявили о необеспеченности страны газом следующей зимой
Ведомости08:20
Глава Минэкономики ФРГ Хабек заявил об отсутствии газа в стране на следущую зиму
Banki Loans06:15
Министр экономики Германии Хабек предупредил о рисках недостатка газа для следующей зимы
RT на русском09:08
Власти ФРГ предупредили, что газоснабжение страны будущей зимой под вопросом
ИА Красная Весна04:57
Глава Минэкономики ФРГ заявил, что газоснабжение страны следующей зимой не обеспечено
Газета.Ru04:55
Глава Минэкономики ФРГ предупредил, что газоснабжение страны следующей зимой не обеспечено
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