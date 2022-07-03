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Глава Минэкономики Германии допустил веерные сбои электроснабжения из-за нехватки газа

Германия может столкнуться с веерными сбоями электроснабжения из-за нехватки газа.
РБК
В июне «Газпром» значительно сократил прокачку газа по «Северному потоку».
Коммерсантъ
Вскоре российская компания заявила, что останавливает еще одну газотурбину Siemens и с 16-го числа сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.
РИА Новости
Компания Siemens Energy утверждает, что одну из газовых турбин для "Северного потока" после починки пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
ТАСС

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Вице-канцлер Германии Хабек допустил веерные сбои электроснабжения из-за нехватки газа
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