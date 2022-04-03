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Глава Минэкономики Словакии Сулик допустил возможность оплаты российского газа в рублях

Глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик заявил, что поставки газа в страну нельзя остановить, поэтому страна готова платить за топливо в рублях.
РИА Новости
Сулик напомнил, что Словакия закупает около 85 процентов необходимого ей газа в России.
Lenta.ru
«Поставки газа из России остановить нельзя, если ставится условие платить в рублях, будем платить в рублях», — сказал Сулик.
Общественная служба новостей
Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли.
РИА Новости

Подробнее о событии

Словакия не исключила оплату за газ из России в рублях
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Глава Минэкономики Словакии Сулик допустил возможность оплаты российского газа в рублях
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Глава Минэкономики Словакии Сулик допустил возможность оплаты за российский газ в рублях
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