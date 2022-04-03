РИА НовостиГлава Минэкономики Словакии Сулик допустил возможность оплаты российского газа в рубляхГлава Минэкономики Словакии Рихард Сулик заявил, что поставки газа в страну нельзя остановить, поэтому страна готова платить за топливо в рублях.РИА НовостиСулик напомнил, что Словакия закупает около 85 процентов необходимого ей газа в России.Lenta.ru«Поставки газа из России остановить нельзя, если ставится условие платить в рублях, будем платить в рублях», — сказал Сулик.Общественная служба новостейТакже власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли.РИА НовостиЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВЦентральная Служба НовостейПрофильРусская ПланетаВятка-На-СетиЦарьградRT на русскомНародные новостиПетербургский дневникRuBaltic.RuНТВВечерняя МоскваРамблерНациональная служба новостейТелеканал 360°ТК ЗвездаLife.ruПолитика СегодняКомсомольская правдаРосбалтПодробнее о событииСловакия не исключила оплату за газ из России в рубляхНациональная служба новостей18:41Глава Минэкономики Словакии Сулик допустил возможность оплаты российского газа в рубляхРИА Новостивчера в 08:35Самое цитируемоеСловацкий вице-премьер заявил о необходимости выполнить условие РФ по оплате газа в рубляхТАССвчера в 11:41Министр экономики Словакии Сулик допустил возможность оплаты российского газа в рубляхГазета.Ruвчера в 08:52Глава Минэкономики Словакии Сулик заявил о возможности оплатить российский газ в рубляхLenta.ruвчера в 09:00Глава Минэкономики Словакии Сулик допустил возможность оплаты за российский газ в рубляхRT на русскомвчера в 08:34Глава Минэкономики Словакии Сулик допустил возможность оплаты за российский газ в рубляхПРАЙМвчера в 08:26Показать ещёОценить2,2KПоделиться