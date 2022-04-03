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Глава Минэкономики Словакии допустил возможность оплаты за российский газ в рублях

Возможность оплаты за голубое топливо из России в рублях допустил глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик, передает ТАСС.
Lenta.ru
Сулик напомнил, что Словакия закупает около 85 процентов необходимого ей газа в России.
Lenta.ru
Министр транспорта Чехии Мартин Купка заявил, что запасов газа в стране хватит максимум на 34 дня.
Общественная служба новостей
Владимир Путин заявил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли.
URA.Ru

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В Словакии не исключают возможность оплачивать российский газ в рублях
Национальная служба новостей09:16
Глава Минэкономики Словакии Сулик допустил возможность оплаты за российский газ в рублях
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Глава Минэкономики Словакии допустил возможность оплаты за российский газ в рублях
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Глава Минэкономики Словакии Сулик допустил возможность оплаты за российский газ в рублях
ПРАЙМ08:26
В Словакии допустили возможность оплаты за газ из России в рублях
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Глава Минэкономики Словакии Сулик допустил возможность оплаты за российский газ в рублях
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Министр экономики Словакии Сулик допустил возможность оплаты российского газа в рублях
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