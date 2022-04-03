Lenta.ruГлава Минэкономики Словакии допустил возможность оплаты за российский газ в рубляхВозможность оплаты за голубое топливо из России в рублях допустил глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик, передает ТАСС.Lenta.ruСулик напомнил, что Словакия закупает около 85 процентов необходимого ей газа в России.Lenta.ruМинистр транспорта Чехии Мартин Купка заявил, что запасов газа в стране хватит максимум на 34 дня.Общественная служба новостейВладимир Путин заявил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли.URA.RuЧитать далееСвернутьПрофильПрофильРусская ПланетаНародные новостиРамблерRT на русскомВечерняя МоскваТК ЗвездаКомсомольская правдаРосбалтПетербургский дневникПолитика СегодняЦарьградРидусLife.ruГазета.RuЭкономика сегодняПодробнее о событииВ Словакии не исключают возможность оплачивать российский газ в рубляхНациональная служба новостей09:16Глава Минэкономики Словакии Сулик допустил возможность оплаты за российский газ в рубляхРИА Новости08:35Самое цитируемоеГлава Минэкономики Словакии допустил возможность оплаты за российский газ в рубляхLenta.ru09:00Глава Минэкономики Словакии Сулик допустил возможность оплаты за российский газ в рубляхПРАЙМ08:26В Словакии допустили возможность оплаты за газ из России в рубляхГоворит Москва08:37Глава Минэкономики Словакии Сулик допустил возможность оплаты за российский газ в рубляхRT на русском08:34Министр экономики Словакии Сулик допустил возможность оплаты российского газа в рубляхГазета.Ru08:52Показать ещёОценить671Поделиться