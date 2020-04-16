Экономика
КоммерсантъГлава Минэкономики исключил повторение дефолта 1998 года
Глава Минэкономики Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России по аналогии с 1998 годом. В эфире «Первого канала» на вопрос Владимира Познера, есть ли хоть минимальная вероятность дефолта, как в 1998 году, он ответил: «Нет».
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Транспорт
Власти Москвы объяснили обновленные правила использования пропусков
Департамент транспорта правительства Москвы в своем Telegram-канале разместил подробную инструкцию, в которой разъясняются правила пользования электронными пропусками при помощи социальных карт и транспортных карт «Тройка» и «Стрелка».
РБК 11:02
Общество
В МЧС призвали не носить маски на улице
МЧС России призывает отказаться от ношения масок на улице, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Вестник Кавказа вчера в 00:08
Хоккей
Панарин рассказал о границах благотворительности
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на критику соотечественников за помощь американскому госпиталю в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 16:14
Культура
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
REGNUM вчера в 16:52
Общество
ФНС предложила вносить доходы россиян в единый реестр
Федеральная налоговая служба (ФНС) выступила с инициативой создания специального реестра с доходами россиян.
Известия вчера в 01:32
Здоровье
В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса
У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:16
Экономика
Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия вчера в 05:13
Шоу-бизнес
Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы
Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем улучшается.
РБК 13:40
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
Футбол
Кокорин объяснил, почему убрал портрет Путина с аватара в Instagram
Футболист «Сочи» Александр Кокорин рассказал о своём отношении к Владимиру Путину.
RT на русском 17:05
Шоу-бизнес
Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова
«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 09:59
Происшествия
Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы
Ранее в пресс-службе судебного департамента региона сообщали, что семь человек сбежали из закрытой на карантин по коронавирусу Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись повторных результатов анализов на инфекцию.
РИА Новости 08:20
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Общество
Роспотребнадзор ответил на критику Лукашенко о тестах на коронавирус
В Роспотребнадзоре ответили на критику Лукашенко о тестах на коронавирус.
Авторадио 06:37
Политика
В США объяснили закупку космических двигателей у России
РБК вчера в 06:00
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Москве
Ранее стало известно о гибели одного человека в результате столкновения автобуса Мосгортранса и легкового автомобиля Hyundai в районе дома №45 на Кутузовском проспекте.
RT на русском 15:02
Здоровье
Названы проявляющиеся на коже симптомы коронавируса
Сыпь на коже может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление врача-пульмонолога Сергея Авдеева.
Моя Москва.онлайн 07:34
Общество
428 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки
428 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.
Министерство здравоохранения МО 14:29
Общество
В Москве назвали долю бессимптомных носителей коронавируса
Около 60% пациентов в Москве бессимптомно переносят заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 17:00
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Происшествия
Химический анализ по делу MH-17 показал ошибку следствия Нидерландов
Как пишет издание «ПолитРоссия», следствие по делу о крушении рейса MH-17 зашло в тупик.
Военное дело 06:55
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый май
В центральной части России, Поволжье и Краснодарском крае температуры ожидаются чуть выше климатической нормы.
Пятый канал вчера в 23:46
Общество
Сергей Собянин оценил введение пропускного режима в Москве
Ранее Сергей Собянин отметил, что пропускной режим в Москве может быть ужесточен.
Вечерняя Москва вчера в 14:34
Общество
На Кубани с 20 апреля заработают мебельные цехи, ателье и мастерские
С 20 апреля в беспропускное окно разрешена деятельность предприятий по ряду направлений торговли и бытового обслуживания.
РБК Краснодар 04:21
Общество
Патологоанатом усомнился в пневмонии у заболевших COVID-19
Москва, 16 апреля 2020, 13:22 — REGNUM Врач-патологоанатом Александр Эдигер заявил, что у больных COVID-19 развивается не пневмония в «чистом виде», а это нечто другое.
REGNUM 16 апреля в 06:22
Происшествия
Истребитель МиГ-31 разбился в Казахстане
Истребитель-перехватчик МиГ-31 Военно-воздушных сил Казахстана упал южнее аэропорта города Караганда, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики.
Газета.Ru 16 апреля в 12:12
Религия
РПЦ приравняла инопланетян к бесам
В Русской православной церкви отказались признать существование иных цивилизаций за пределами Земли.
Интерфакс 10:03
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Коммерсантъ 06:54