Коронавирус

РБКРБКГлава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса

Основатель и управляющий сети закусочных «Теремок», рестораны которой работают в Москве, Петербурге и Краснодаре, допустил, что из-за ситуации с коронавирусом та может полностью прекратить работу.
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с чего всё началось

Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса

Министр экономического развития Максим Решетников считает, что ситуация с коронавирусом не означает, что экономику нужно «поставить на стоп», напротив, предприятия должны искать способ продолжить работу.
РБКвчера в 12:01

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Бизнесменов призвали не «впадать в психоз» из-за коронавируса

Телеканал 360°01:31

В Минэкономразвития дали совет российскому бизнесу

РИА Новостивчера в 17:46

Решетников призвал бизнесменов «не впадать в психоз» из-за коронавируса

News.ruвчера в 12:33

Глава МЭР Решетников посоветовал бизнесменам «не впадать в психоз» из-за эпидемии коронавируса

URA.Ruвчера в 15:16

Глава Минэкономразвития призвал «не впадать в психоз» из-за коронавируса

НТВвчера в 12:49

Российский бизнес призвали «не впадать в психоз» из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 16:28

Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса

РБКвчера в 12:01
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Армия и оружие

Жертвами расправы террористов в провинции Дейр-эз-Зор стали восемь сирийцев

Боевики из запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ) убили восемь мирных жителей из провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии.
News.ru вчера в 15:00
Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

Газета.Ru 02:27
Экономика

Республика Коми направит более 400 млн рублей на поддержку бизнеса

В опубликованном пресс-релизе говорится о выделении за счет регионального бюджета более 400 млн рублей на поддержку бизнеса.
ИА Красная Весна 03 апреля в 13:39
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Экономика

Двухлетняя рецессия в России — аналитики дали оптимистический прогноз

При составлении оптимистического прогноза эксперты исходили из следующих приоритетов государственной антикризисной политики: В докладе отмечается, что антикризисный вариант финансовой политики приведет к большему росту инфляции в 2020 году.
ИА Красная Весна 03:12
Общество

В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом

Коммерсантъ вчера в 14:28
Общество

Россияне из-за коронавируса стали отказываться от овощей и фруктов

АБН 02:40
Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Орехово-Зуеве увеличилось

Пять человек госпитализированы в результате взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве, передает Агентство "Москва".
Москва 24 вчера в 09:00
Наука

Представлен метод для повышения эффективности светодиодных ламп

Научные специалисты из Санкт-Петербурга представили новый метод для повышения эффективности светодиодных ламп.
Anonsens 03 апреля в 08:18
Энергетика

Трамп заявил об отсутствии у США обязательств сокращать добычу нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что выступил посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти на 15 млн барр. в сутки, передает Reuters.
РБК 03 апреля в 19:07
Общество

Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице

Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Российская газета вчера в 01:05
Общество

«Вектор» начал испытания вакцины против коронавируса

Государственный научный центр Вектор начал проводить испытания вакцины против коронавируса COVID-19.
NewInform вчера в 06:24
Происшествия

Заражённых коронавирусом челябинцев стало 27

Челябинск, 5 апреля 2020, 09:48 — REGNUM В Челябинской области снова возросло число заразившихся коронавирусом.
REGNUM 02:48
Общество

Минпросвещения не исключает, что школьникам придется учиться летом

Министерство просвещения России ставит перед собой задачу завершить учебный год в установленные сроки и сделать так, чтобы в летний период школьником не пришлось учиться, но все будет зависеть от развития ситуации с распространением коронавируса.
Будущее России. Национальные проекты 03 апреля в 05:45
Общество

На главу UFC подали в суд по делу о вымогательстве

В пятницу, 3 апреля, Рамос сообщил о том, что подал исковое заявление на $10 млн на президента UFC в суд округа Клар (штат Невада, США).
Известия 01:49
Общество

Два новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в Крыму

В Крыму за последние сутки было зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом.
ИА Крыминформ 03:19
Шоу-бизнес

Бузова показала живот и написала, что беременна

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала фото, на котором показывает свою «беременность».
URA.Ru вчера в 22:25
Общество

Собянин объяснил жесткие меры в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил жесткие меры в Москве из-за распространения коронавируса в эфире телеканала «Россия 1». По оценке Собянина, Москва находится в самой высокой группе риска среди регионов России.
Lenta.ru 01:41
Общество

Режим полной самоизоляции в Тюменской области продлили до 30 апреля

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал изменения в постановление о введении режима самоизоляции на территории региона.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 13:37
Происшествия

В центре Киева под Майданом загорелись телекоммуникационные кабели

Телекоммуникационные кабели загорелись под Майданом Независимости в центре Киева, на месте работают спасатели, сообщило издание dtp.kiev.ua.
РИА Новости 03:00
Политика

Турция со скандалом покинула первую виртуальную конференцию НАТО

Турция досрочно покинула первую виртуальную конференцию НАТО из-за спора с Грецией по мигрантам.
Lenta.ru 03 апреля в 09:04
Энергетика

Минэнерго не ждет падения цен на бензин

Министерство энергетики РФ не ожидает падения цены бензина в условиях низкой стоимости нефти, это связано с особенностями действующей в России налоговой системы.
ТАСС 03 апреля в 04:48
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 03 апреля в 02:45
Армия и оружие

Киевские боевики ведут огонь по гражданской инфраструктуре — НМ ДНР

Сегодня, 4 апреля, украинские боевики обстреляли район Южнодонбасского водовода около н.п. Васильевка, применив минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Новостной фронт вчера в 14:22
Экономика

ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными

В России принят закон, который предоставляет пострадавшим от коронавируса россиянам, а также индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
РИА Новости вчера в 22:48
Общество

В Подмосковье объяснили правила передвижения на автомобилях

Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ограничительные меры, введенные в регионе для недопущения распространения коронавируса, продлены до 1 мая.
РИА Новости вчера в 17:30
Авто

«КамАЗ» показал конкурента «ГАЗели»

Более легкие версии, скорее всего, оснастят 2,8-литровым двигателем Cummins ISF, который устанавливается на "ГАЗели Next".
Новые автомобили 02 апреля в 00:04
Футбол

«Севилья» намерена приобрести Шакири, которым интересуется ЦСКА

«Севилья» вступила в борьбу за полузащитника «Ливерпуля» Джердана Шакири. Напомним, что в услугах швейцарца также заинтересован ЦСКА.
Sport24.ru 02:55
Гаджеты

Microsoft выпустит масштабное обновление для Windows 10

В конце апреля или в начале мая будет выпущена новая сборка Windows 10, в которой будет большое количество дополнений.
Astera 03 апреля в 14:57
Армия и оружие

Названа страна, ради которой Гитлер был готов сдать Берлин

Адольф Гитлер был готов пожертвовать Берлином ради удержания Венгрии, заявил 4 апреля эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.
Известия 03 апреля в 21:46
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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