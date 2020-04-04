Коронавирус
РБКГлава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса
Основатель и управляющий сети закусочных «Теремок», рестораны которой работают в Москве, Петербурге и Краснодаре, допустил, что из-за ситуации с коронавирусом та может полностью прекратить работу.
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с чего всё началось
Министр экономического развития Максим Решетников считает, что ситуация с коронавирусом не означает, что экономику нужно «поставить на стоп», напротив, предприятия должны искать способ продолжить работу.РБК12:01
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Происшествия
В Рязанской области мужчина застрелил пятерых соседей
Общество
Глава Красноярского края обратился к жителям региона
Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.
Происшествия
Выросло количество жертв взрыва в Орехово-Зуеве
Погибли две женщины и один мужчина. Взрыв газа произошел в пятиэтажке Орехово-Зуева днем в субботу, 4 апреля.
Общество
Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа
Голикова обратила внимание, что приостановка вывоза нужна "для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит".
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Общество
Врач перечислил места с высоким риском заражения коронавирусом
Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев перечислил наиболее опасные места с высоким риском заражения.
Здоровье
Главный нарколог России предлагает ограничить продажу алкоголя
Москва, 4 апреля 2020, 15:55 — REGNUM Главный наркологический врач Министерства здравоохранения Российской Федерации Евгений Брюн считает необходимым ограничить продажу крепкого алкоголя в стране на период нерабочих дней.
Происшествия
В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына
Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в пятницу во время плавания на каноэ, их считают погибшими, сообщает газета USA Today.
Общество
Доктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе по коронавирусу
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», признался, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Футбол
Быстров рассказал, за кого болел в детстве — «Зенит» или «Спартак»
Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров признался, что в детстве болел не за «Зенит», а за московский «Спартак».
Политика
Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти
Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.
Происшествия
В Благовещенске в ДТП попала пожарная машина
В Благовещенске в ДТП попала пожарная машина, ехавшая на вызов. Инцидент произошел сегодня, 4 апреля, в первой половине дня.
Кино
HBO даст бесплатный доступ к кино и сериалам на время пандемии
Телеканал HBO сделает бесплатным доступ к части своего каталога, чтобы зрители не скучали на карантине во время пандемии коронавируса.
Общество
Москва усилит контроль за соблюдением предпринимателями режима повышенной готовности
В Москве вводятся дополнительные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
Происшествия
У жительницы Забайкалья выявили коронавирус
Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
Футбол
Гендиректор «Зенита» назвал крайний срок возобновления РПЛ
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова Медведева, самый крайний срок возобновления чемпионата — 12 июля 2020 года.
Здоровье
Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России
Главный врач больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России.
Общество
Утвержден порядок выплат малоимущим семьям с детьми 3-7 лет
В России утверждены требования к порядку ежемесячной выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.
Экономика
Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы
Проценты по кредитным картам, которые накопились за время «кредитных каникул», заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет.
Игры
Разработчики GTA Online назначили бонус в полмиллиона игрокам в апреле
Rockstar Games подтвердила, что те, кто войдет в Grand Theft Auto Online в этом месяце, за одно это получат очень хороший денежный бонус.
Шоу-бизнес
Виторган высказался о Собчак: «Сеет конфликты и мракобесие»
Общество
В Турции запретили покидать дома гражданам младше 20 лет
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Anadolu, теперь в Турции не могут выходить люди младше 20 лет.
Происшествия
Момент обрушения моста под автомобилем в Приморье попал на видео
На видеорегистратор попал момент обрушения моста под легковым автомобилем, который следовал за большегрузом и рухнул в яму после падения пролета моста.
Общество
Только те, кому до 65-ти: не в полном составе будут работать в «нерабочие дни» органы исполнительной власти ЕАО
Документом определена численность государственных служащих, которым предстоит работать в «нерабочие дни» с 4 по 30 апреля 2020 г. Пожилым чиновникам рекомендовано удалиться в самоизоляцию, сообщает РИА Биробиджан со ссылкой на сайт регионального правительства.
Кино
Сценаристом «Человека-муравья 3» станет автор «Рика и Морти»
По данным источников, контракт был подписан в первые дни после приостановки кинопроизводств Голливуда из-за коронавируса нового типа, на данный момент Лавнесс уже приступил к работе.
Происшествия
Крупный бизнесмен погиб в результате падения из окна в центре Москвы
Крупный российский бизнесмен Евгений Самусенко погиб в результате падения из окна в центре Москвы.
Политика
Пушков раскритиковал американский рейтинг готовности стран к эпидемии
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал прошлогодний индекс готовности мировых стран к эпидемии, в котором лидируют США и Великобритания.
Общество
Полисы ОСАГО разрешили выдавать без диагностических карт
Страховщики смогут выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт.
Происшествия
Суд арестовал экс-главу Метростроя Петербурга по делу о растрате
Фрунзенский районный суд вынес постановление об аресте экс-главы петербургского Метростроя Николая Александрова по новому уголовному делу, заведённому ФСБ РФ по статье "присвоение или растрата", сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.