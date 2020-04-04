Коронавирус

РБКРБКГлава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса

Основатель и управляющий сети закусочных «Теремок», рестораны которой работают в Москве, Петербурге и Краснодаре, допустил, что из-за ситуации с коронавирусом та может полностью прекратить работу.
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с чего всё началось

Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса

Министр экономического развития Максим Решетников считает, что ситуация с коронавирусом не означает, что экономику нужно «поставить на стоп», напротив, предприятия должны искать способ продолжить работу.
РБК12:01

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Глава Минэка призвал бизнес «не впадать в психоз» из-за коронавируса

Известия18:05

Глава МЭР Решетников посоветовал бизнесменам «не впадать в психоз» из-за эпидемии коронавируса

URA.Ru15:16

Российский бизнес призвали «не впадать в психоз» из-за коронавируса

Lenta.ru16:28

В Минэкономразвития дали совет российскому бизнесу

РИА Новости17:46

Глава Минэкономразвития призвал «не впадать в психоз» из-за коронавируса

НТВ12:49

Решетников призвал бизнесменов «не впадать в психоз» из-за коронавируса

News.ru12:33

Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса

РБК12:01
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Происшествия

В Рязанской области мужчина застрелил пятерых соседей

Коммерсантъ 19:46
Общество

Глава Красноярского края обратился к жителям региона

Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.
7 канал Красноярск 08:33
Происшествия

Выросло количество жертв взрыва в Орехово-Зуеве

Погибли две женщины и один мужчина. Взрыв газа произошел в пятиэтажке Орехово-Зуева днем в субботу, 4 апреля.
Вести.Ru 14:51
Общество

Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

Голикова обратила внимание, что приостановка вывоза нужна "для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит".
Газета.Ru 12:39
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru 09:36
Общество

Врач перечислил места с высоким риском заражения коронавирусом

Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев перечислил наиболее опасные места с высоким риском заражения.
ФАН 03:22
Здоровье

Главный нарколог России предлагает ограничить продажу алкоголя

Москва, 4 апреля 2020, 15:55 — REGNUM Главный наркологический врач Министерства здравоохранения Российской Федерации Евгений Брюн считает необходимым ограничить продажу крепкого алкоголя в стране на период нерабочих дней.
REGNUM 08:55
Происшествия

В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына

Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в пятницу во время плавания на каноэ, их считают погибшими, сообщает газета USA Today.
РИА Новости 18:59
Общество

Доктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе по коронавирусу

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», признался, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу.
Lenta.ru 15:59
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости 16:24
Футбол

Быстров рассказал, за кого болел в детстве — «Зенит» или «Спартак»

Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров признался, что в детстве болел не за «Зенит», а за московский «Спартак».
Metaratings 16:31
Политика

Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти

Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.
Известия 19:07
Происшествия

В Благовещенске в ДТП попала пожарная машина

В Благовещенске в ДТП попала пожарная машина, ехавшая на вызов. Инцидент произошел сегодня, 4 апреля, в первой половине дня.
ИА Порт Амур 06:09
Кино

HBO даст бесплатный доступ к кино и сериалам на время пандемии

Телеканал HBO сделает бесплатным доступ к части своего каталога, чтобы зрители не скучали на карантине во время пандемии коронавируса.
ИА InterMedia вчера в 07:20
Общество

Москва усилит контроль за соблюдением предпринимателями режима повышенной готовности

В Москве вводятся дополнительные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 13:02
Происшествия

У жительницы Забайкалья выявили коронавирус

Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
RT на русском вчера в 22:57
Футбол

Гендиректор «Зенита» назвал крайний срок возобновления РПЛ

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова Медведева, самый крайний срок возобновления чемпионата — 12 июля 2020 года.
Gazeta.SPb 12:19
Здоровье

Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России

Главный врач больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России.
Lenta.ru 18:44
Общество

Утвержден порядок выплат малоимущим семьям с детьми 3-7 лет

В России утверждены требования к порядку ежемесячной выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.
9111.ru 05:15
Экономика

Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы

Проценты по кредитным картам, которые накопились за время «кредитных каникул», заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет.
РБК 17:38
Игры

Разработчики GTA Online назначили бонус в полмиллиона игрокам в апреле

Rockstar Games подтвердила, что те, кто войдет в Grand Theft Auto Online в этом месяце, за одно это получат очень хороший денежный бонус.
ИА Красная Весна 11:17
Шоу-бизнес

Виторган высказался о Собчак: «Сеет конфликты и мракобесие»

Privet-Rostov.ru 13:57
Общество

В Турции запретили покидать дома гражданам младше 20 лет

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Anadolu, теперь в Турции не могут выходить люди младше 20 лет.
ToDay News Ufa 01:45
Происшествия

Момент обрушения моста под автомобилем в Приморье попал на видео

На видеорегистратор попал момент обрушения моста под легковым автомобилем, который следовал за большегрузом и рухнул в яму после падения пролета моста.
Байкал24 вчера в 13:50
Общество

Только те, кому до 65-ти: не в полном составе будут работать в «нерабочие дни» органы исполнительной власти ЕАО

Документом определена численность государственных служащих, которым предстоит работать в «нерабочие дни» с 4 по 30 апреля 2020 г. Пожилым чиновникам рекомендовано удалиться в самоизоляцию, сообщает РИА Биробиджан со ссылкой на сайт регионального правительства.
РИА Биробиджан 20:00
Кино

Сценаристом «Человека-муравья 3» станет автор «Рика и Морти»

По данным источников, контракт был подписан в первые дни после приостановки кинопроизводств Голливуда из-за коронавируса нового типа, на данный момент Лавнесс уже приступил к работе.
Газета.Ru 16:20
Происшествия

Крупный бизнесмен погиб в результате падения из окна в центре Москвы

Крупный российский бизнесмен Евгений Самусенко погиб в результате падения из окна в центре Москвы.
Известия 20:31
Политика

Пушков раскритиковал американский рейтинг готовности стран к эпидемии

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал прошлогодний индекс готовности мировых стран к эпидемии, в котором лидируют США и Великобритания.
Известия 18:57
Общество

Полисы ОСАГО разрешили выдавать без диагностических карт

Страховщики смогут выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт.
9111.ru 03:41
Происшествия

Суд арестовал экс-главу Метростроя Петербурга по делу о растрате

Фрунзенский районный суд вынес постановление об аресте экс-главы петербургского Метростроя Николая Александрова по новому уголовному делу, заведённому ФСБ РФ по статье "присвоение или растрата", сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новости 18:26
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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