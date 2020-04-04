Коронавирус

РБКРБКГлава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса

Основатель и управляющий сети закусочных «Теремок», рестораны которой работают в Москве, Петербурге и Краснодаре, допустил, что из-за ситуации с коронавирусом та может полностью прекратить работу.
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с чего всё началось

Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса

Министр экономического развития Максим Решетников считает, что ситуация с коронавирусом не означает, что экономику нужно «поставить на стоп», напротив, предприятия должны искать способ продолжить работу.
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 19:24, Ашберн
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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