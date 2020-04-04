Министр экономического развития Максим Решетников считает, что ситуация с коронавирусом не означает, что экономику нужно «поставить на стоп», напротив, предприятия должны искать способ продолжить работу.

с чего всё началось

Основатель и управляющий сети закусочных «Теремок», рестораны которой работают в Москве, Петербурге и Краснодаре, допустил, что из-за ситуации с коронавирусом та может полностью прекратить работу.

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