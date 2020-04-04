Коронавирус
ИзвестияГлава Минэка призвал бизнес «не впадать в психоз» из-за коронавируса
Министр экономического развития РФ Максим Решетников призвал бизнес не поддаваться панике и не впадать в психоз из-за ситуации с коронавирусом.
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с чего всё началось
Министр экономического развития Максим Решетников считает, что ситуация с коронавирусом не означает, что экономику нужно «поставить на стоп», напротив, предприятия должны искать способ продолжить работу.РБК12:01
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Здоровье
В Амурской области выявили еще троих заболевших коронавирусом
В Амурской области выявлено еще три лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), эпидемиологически связанных с первым завозным случаем из Королевства Марокко.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Общество
Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Здоровье
Белорусские врачи записали видеообращение в связи с коронавирусом
Минск, 4 апреля 2020, 15:43 — REGNUM Более двадцати белорусских врачей разных специальностей записали и опубликовали видеообращение к жителям республики, в котором дали ряд рекомендаций по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Экономика
ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля
"Помимо лиц, непосредственно занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, Банк России рекомендует финансовым организациям ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса", — разъяснили в ЦБ.
Политика
Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 12 апреля
В субботу стало известно, что оперативный штаб Иркутской области по коронавирусу принял решение о продлении в регионе режима полной самоизоляции до 12 апреля.
Происшествия
При взрыве в жилом доме в Орехово-Зуево погиб один человек
Четыре человека пострадали и один погиб в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуево.
Политика
США перехватили в Бангкоке партию купленных Германией масок
США в Бангкоке перехватили партию защитных масок от коронавируса COVID-19, заказанных Германией в Китае и предназначавшихся для берлинских полицейских, аварийных служб и медицинского персонала.
Шоу-бизнес
Солистка «Фабрики» Саша Савельева шокировала фанатов новым имиджем
Некоторые фанаты были шокированы самой прической певицы и сравнили ее с регги-певцом Бобом Марли.
Происшествия
Суд арестовал экс-директора петербургского «Метростроя»
В феврале экс-главе петербургского "Метростроя" вменили новый эпизод растраты на 153 млн рублей при поставке кабельной продукции для электромонтажных работ при строительстве станций метро Фрунзенского радиуса.
Политика
Трамп направил в Нью-Йорк военных медиков для борьбы с пандемией
Президент Дональд Трамп объявил на брифинге в Белом доме, что направил 1 тыс. военных медиков в штат Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом.
Общество
Собянин выступил против выплат москвичам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы в нерабочие дни москвичам оказывали финансовую помощь за счет бюджета.
Общество
Утвержден порядок оказания помощи гражданам РФ, находящимся за рубежом
Правительство утвердило порядок оказания помощи российским гражданам, находящимся за рубежом и не имеющим возможность самостоятельно вернуться в Россию из-за ситуации в мире с коронавирусом.
Экономика
Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы
Проценты по кредитным картам, которые накопились за время «кредитных каникул», заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет.
Авто
Обновленный Audi Q7 появился в России
Компания Audi начала продажи в России обновленного кроссовера Audi Q7.
Киберспорт
Mafia II: Definitive Edition получила корейский рейтинг
Корейский комитет по рейтингу и администрированию игр опубликовал рейтинги игр Mafia II: Definitive Edition и SNK Gals’ Fighters.
Происшествия
Глава ОСК оценил ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» в ₽500 млн
Предварительный ущерб от пожара в декабре прошлого года на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" составил порядка 500 млн руб. Об этом "РИА Новости" сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Политика
США и Канада обсуждают введение пошлин на российскую нефть
Американские и канадские власти обсуждают вопрос введения импортных пошлин на нефть из России и Саудовской Аравии. об этом в субботу, 4 апреля, пишет газета Financial Times со ссылкой на премьер-министра провинции Альберта в Канаде Джейсона Кенни.
Экономика
Западные СМИ: Россия попала в руки к саудитам
Влиятельная шведская газета Dagens Nyheter пришла к выводу, что Россия попала в руки к саудитам из-за обрушившихся мировых цен на нефть и коронавирусной пандемии.
Экономика
Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты
Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
Общество
Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе по коронавирусу
Врач Александр Мясников в телеграм-канале признал, что недооценил серьезность развития пандемии коронавируса.
Общество
WP: тысячи записей видеозвонков в сервисе Zoom попали в интернет
Несколько тысяч записей частных видеозвонков, осуществленных через сервис компании Zoom Video Communications, позволяющий организовывать видеоконференции, оказались в открытом доступе в интернете.
Общество
Правительство России ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве
Москва, 4 апреля 2020, 17:09 — REGNUM Правительство России ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении должников, осуществляющих свою деятельность в определенных сферах экономики страны.
Общество
Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
Культура
Сегодня в ТЮЗе- спектакль «Обрыв»
Сегодня в ТЮЗе в 19:00 покажут спектакль "Обрыв". Онлайн трансляция начнется в 19.00.
Армия и оружие
Во Франции около 600 военных заразились коронавирусом
Примерно 600 французских военнослужащих заразились новым типом коронавируса, сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли.
Политика
Кир Стармер стал новым главой Лейбористской партии Британии
Как пишет Financial Times, избрание Стармера главой лейбористов воспринимается многими в парламенте как начало новой главы в истории партии, особенно после того, как она показала худший результат на парламентских выборах за последние 80 лет в декабре 2019 года.
Общество
В Подмосковье разрешили ездить на личных авто за едой в гипермаркеты
В качестве исключения разрешено выходить для обращения за экстренной медицинской помощью, в связи с прямой угрозой жизни и здоровью, при следовании на работу и обратно, если она не приостановлена, а также для похода в ближайший продуктовый магазин за товарами первой необходимости, в банк, салон связи и для выгула домашних животных на расстоянии не далее 100 метров от дома.