Коронавирус

РБКРБКГлава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса

Министр отметил, что эта мера «очень дорогая», но уже разработанных мер поддержки экономики недостаточно.
Читать в источнике
Комментировать145
с чего всё началось

Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса

Министр экономического развития Максим Решетников считает, что ситуация с коронавирусом не означает, что экономику нужно «поставить на стоп», напротив, предприятия должны искать способ продолжить работу.
РБК12:01

Подробнее о событии

Глава Минэкономразвития призвал «не впадать в психоз» из-за коронавируса

НТВ12:49

Глава Минэкономразвития призвал предпринимателей «не впадать в психоз»

ИА Красная Весна15:59

Глава МЭР Решетников посоветовал бизнесменам «не впадать в психоз» из-за эпидемии коронавируса

URA.Ru15:16

Глава МЭР призвал бизнес не впадать в психоз

Рамблер13:12

Российский бизнес призвали «не впадать в психоз» из-за коронавируса

Lenta.ru16:28

Решетников призвал бизнесменов «не впадать в психоз» из-за коронавируса

News.ru12:33

Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса

РБК12:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 16:54, Ашберн
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

РИА Новости 16:24
Футбол

УЕФА собирается завершить розыгрыш Лиги чемпионов до 3 августа

В интервью Calciomercato президент УЕФА подчеркнул, что до 3 августа все турниры следует завершить.
ProstoProSport 16:45
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило восемь тысяч человек

Число жертв коронавируса в США составляет 8098 человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса на 15.30 по местному времени (22.30 мск).
РИА Новости 15:35
Общество

Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
RT на русском 08:59
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM вчера в 03:43
Игры

Square Enix выпустила финальный трейлер Final Fantasy VII

Релиз ремейка ожидается 10 апреля 2020 года. Напомним, оригинальная Final Fantasy VII вышла в 1997 году.
REGNUM вчера в 04:17
Футбол

Неймар сыграл в футбол с собаками

Нападающий «ПСЖ» Неймар сыграл в футбол во дворе со своими собаками во время карантина из-за пандемии коронавируса.
Матч ТВ 16:03
Кино

Названы популярные у россиян фильмы и сериалы во время самоизоляции

Peterburg2.ru 06:46
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК вчера в 09:14
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 14:09
Здоровье

«Челюсть упала»: врач рассказал о поразивших его пациентах с COVID-19

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью телеканалу RT рассказал, что был удивлен возрастом пациентов с коронавирусом.
РИА Новости 12:58
Театры

Большой театр в онлайн-формате представит балет «Марко Спада»

ИА Красная Весна 10:34
Происшествия

Пострадавшим от взрыва газа в Орехово-Зуеве выплатят матпомощь

Пострадавшим от хлопка газа в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве выплатят материальную помощь.
Вечерняя Москва 10:55
Общество

В Ульяновской области у 13 человек предварительно выявили коронавирус

Число жителей Ульяновской области, первичные тесты которых показали положительный результат на коронавирус, выросло с двух до 15, сообщил в субботу губернатор региона Сергей Морозов.
РИА Новости 13:32
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru 09:36
Спорт

Мамун — о видео из парков с шашлыками: это ранит моё сердце

Чемпионат 14:23
Общество

Минпромторг предлагает открыть строительные магазины

Минпромторг рассматривает возможность открытия строительных магазинов на время режима самоизоляции, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Евтухова.
Российская газета 13:41
Общество

Доктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе по коронавирусу

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», признался, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу.
Lenta.ru 15:59
Происшествия

Подсчитан ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове»

Ущерб от пожара на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» оценивается в полмиллиарда рублей, передает РИА Новости заявление главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.
Lenta.ru вчера в 05:49
Экономика

ЦБ не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам на май

Заемщики должны делать выплаты по кредитам в срок, не дожидаясь прекращения режима нерабочих дней, следует из сообщения, опубликованного на сайте Центробанка.
РИА Новости 00:39
Общество

Reuters: экстренная встреча ОПЕК+ переносится

Страны ОПЕК+ переносят экстренную встречу, запланированную на 6 апреля, пишет Reuters со ссылкой на источники в организации.
Газета.Ru 05:44
Общество

Глава Роспотребнадзора рассказала, как передается коронавирус

В 96% случаев коронавирус передается капельным путем, в 4% - воздушным и способен сохраняться на поверхности 72 часа.
Российская газета 12:18
Общество

Стало известно о состоянии главврача больницы в Коммунарке

Как ранее стало известно, главврач Денис Проценко заразился коронавирусом COVID-19 во время работы с пациентами и персоналом.
RuNews24.ru 07:27
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ вчера в 04:38
Экономика

Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
REGNUM вчера в 02:45
Космос

Астронавты на МКС заметили скопление НЛО вблизи Земли

На протяжении нескольких месяцев камеры на МКС фиксировали аномалии вблизи Земли.
Дни24 02 апреля в 07:38
Футбол

Третий тест Дибалы на коронавирус оказался положительным

Три дня назад анализы показали, что у нас нет инфекции. Мы решили сдать третий тест, который оказался положительным.
РБК 14:11
Здоровье

Белорусские врачи записали видеообращение в связи с коронавирусом

Минск, 4 апреля 2020, 15:43 — REGNUM Более двадцати белорусских врачей разных специальностей записали и опубликовали видеообращение к жителям республики, в котором дали ряд рекомендаций по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
REGNUM 08:43
Авто

Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Автоновости дня 11:30
Игры

Российские игроки не увидят ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

Peterburg2.ru 01 апреля в 17:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное