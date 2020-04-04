Министр экономического развития Максим Решетников считает, что ситуация с коронавирусом не означает, что экономику нужно «поставить на стоп», напротив, предприятия должны искать способ продолжить работу.

с чего всё началось

Министр отметил, что эта мера «очень дорогая», но уже разработанных мер поддержки экономики недостаточно.

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