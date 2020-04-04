Коронавирус

РБКРБКГлава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса

Основатель и управляющий сети закусочных «Теремок», рестораны которой работают в Москве, Петербурге и Краснодаре, допустил, что из-за ситуации с коронавирусом та может полностью прекратить работу.
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с чего всё началось

Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса

Министр экономического развития Максим Решетников считает, что ситуация с коронавирусом не означает, что экономику нужно «поставить на стоп», напротив, предприятия должны искать способ продолжить работу.
РБК12:01

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Глава МЭР призвал бизнес не впадать в психоз

Рамблер13:12

Российский бизнес призвали «не впадать в психоз» из-за коронавируса

Lenta.ru16:28

Глава МЭР Решетников посоветовал бизнесменам «не впадать в психоз» из-за эпидемии коронавируса

URA.Ru15:16

Глава Минэкономразвития призвал бизнес «не впадать в психоз» из-за COVID-19

Газета.Ru17:17

Глава Минэкономразвития призвал «не впадать в психоз» из-за коронавируса

НТВ12:49

Решетников призвал бизнесменов «не впадать в психоз» из-за коронавируса

News.ru12:33

Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса

РБК12:01
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Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
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В подмосковном Орехово-Зуеве произошел взрыв в жилом доме

В подмосковном Орехово-Зуеве в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв. Один из подъездов разрушен полностью, с первого по пятый этаж.
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Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
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Несколько банков из топ-10 подняли ставки по вкладам

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Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

Голикова обратила внимание, что приостановка вывоза нужна "для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит".
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Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
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Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Министр заверил, что ситуация развивается по благоприятному сценарию. Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России.
Деловое.ТВ вчера в 12:24
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В США пропали внучка сенатора Роберта Кеннеди и ее сын

РИА Новости вчера в 20:37
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Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с коронавирусом

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Ученые назвали срок эффективности популярных диет

Популярные диеты по снижению веса теряют свою эффективность спустя год, следует из доклада группы ученых из США, Китая и Канады, опубликованного на портале The BMJ.
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Москва усилит контроль за соблюдением предпринимателями режима повышенной готовности

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Фрунзенский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу бывшего директора ОАО "Метрострой" Николая Александрова, которому вменяется третий эпизод растраты денег компании.
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Жительница Камчатки сорвала куш на популярной телепередаче

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В ростовском СИЗО два месяца не замечали пропажу арестанта

В Ростове-на-Дону сотрудники СИЗО №5 в течение двух месяцев не замечали подмену арестованного.
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Виктория Боня при поддержке дочери извинилась перед Алёной Шишковой

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Что посоветовала Набиуллина делать гражданам с накоплениями в кризис

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Financial One вчера в 09:14
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Вирусолог оценил влияние прививки от туберкулеза против коронавируса

Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института РУДН Алексей Мазус считает, что в России смертность от коронавируса может быть значительно ниже, так как каждый россиянин прививался в детстве от туберкулеза.
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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