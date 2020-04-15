Предприятия могут взять кредит на год - первые шесть месяцев ставка составляет 0%, а затем 4%. После многочисленных жалоб предпринимателей на отказы, глава Минэкономразвития сам обратился за «нулевым» кредитом в два крупнейших банка.

Глава Минэкономразвития не смог получить кредит в банке

Футбол Тотти чуть не развелся с женой из-за кошки Бывший капитан "Ромы" Франческо Тотти рассказал, как едва не развелся с женой Илари Блази из-за кошки.

Политика В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля. 679

Общество Собянин рассказал об изменениях пропускного режима в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первых итогах принятых в столице мер самоизоляции и предстоящих дополнительных изменениях пропускного режима. 490

Здоровье Врач рассказала, для кого из молодых особенно опасен коронавирус Заразившиеся коронавирусом пациенты с хроническими заболеваниями входят в особую группу риска, рассказала врач из научно-клинического центра ФМБА в ролике, опубликованном телеведущей Еленой Малышевой в инстаграме. 12

Происшествия Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы Медики, сбежавшие из Республиканской больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись результатов анализов на коронавирус, поступили неэтично, заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин. 15

Происшествия У пассажира поезда «Москва – Симферополь» заподозрили коронавирус Пассажир с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализирован из поезда, прибывшего в Симферополь из Москвы, сообщила главный государственный санитарный врач Крыма, руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. 58

Футбол Матчи АПЛ могут возобновиться в середине октября Оптимистический сценарий, в свою очередь, предполагает начало матчей в середине июня.

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 2,7K

Экономика Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан. 2,3K

Общество Умер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков Депутат Московской областной думы Иван Жуков скончался в возрасте 63 лет после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. 1,5K

Общество Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов. 899

Происшествия В Подмосковье пенсионер исчез в собственной квартире В подмосковной Кашире 68-летний пенсионер Сергей Понкратов исчез после того, как зашел в свою квартиру, пишет «Подмосковье сегодня». 56

Здоровье Медики пожаловались на катастрофическую ситуацию в Покровской больнице Коллектив Покровской больницы опубликовал открытое письмо к губернатору Петербурга Александру Беглову и прокурору города Сергею Литвиненко, в котором пожаловался на сложившуюся в медицинском заведении катастрофическую ситуацию. 151

Игры Авиасимулятор DCS World делают бесплатным на месяц Российская компания Eagle Dynamics и британское издательство The Fighter Collection в марте 2018 года выпустили в Steam реалистичный и сложный авиасимулятор DCS World.