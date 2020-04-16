Экономика

Областная газетаОбластная газетаМинистр экономического развития России не смог получить кредит

Опубликовано в №70 от 17.04.2020 под заголовком «Министр экономического развития России не смог получить кредит».
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Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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