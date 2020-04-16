Экономика
Областная газетаМинистр экономического развития России не смог получить кредит
Опубликовано в №70 от 17.04.2020 под заголовком «Министр экономического развития России не смог получить кредит».
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