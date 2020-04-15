Экономика
Рифей-ПермьГлава Минэкономразвития не смог получить кредит в банке
Предприятия могут взять кредит на год - первые шесть месяцев ставка составляет 0%, а затем 4%. После многочисленных жалоб предпринимателей на отказы, глава Минэкономразвития сам обратился за «нулевым» кредитом в два крупнейших банка.
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Происшествия
Задержан адвокат бывшего министра Открытого правительства Абызова
ФСБ задержала в Москве Александра Вершинина, адвоката бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Lenta.ru 14:46
Политика
Путин перенес проведение парада Победы
РИА Новости 13:11
Здоровье
Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик коронавируса в России придется на начало лета.
Газета.Ru 14:11
Шоу-бизнес
19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу
Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru 04:58
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 11:20
Происшествия
В Воронеже умер гражданин Узбекистана с подтвержденным COVID-19
Гражданин Узбекистана, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция, скончался в больнице Воронежа, став четвертым умершим пациентом в регионе с подтвержденным COVID-19, сообщает в четверг облправительство.
РИА Новости 15:03
Экономика
Путин пообещал бизнесу безвозмездную помощь на выплаты зарплат
Президент России Владимир Путин предложил предоставить малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей безвозмездную финансовую помощь для выплаты зарплат в апреле-мае из расчета по 12,1 тысячи рублей на одного сотрудника в месяц.
Свободная Пресса вчера в 09:35
Общество
Великобритания продлила карантин на три недели
Великобритания продлила действие карантина еще на три недели.
Газета.Ru 13:25
Общество
Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса
Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Ведомости 02:08
Здоровье
Правительство разрешило лечить от коронавируса китайским лекарством
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о распределении незарегистрированного в России препарата между больницами страны для лечения заболевания.
Российская газета 13:52
Общество
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
Общество
Рогозин пообещал отправить на орбиту «КАМАЗ» вслед за Tesla
БИЗНЕС Online 16:17
Экономика
Кредиторы решили запустить взыскание 49% акций «Русского стандарта»
Швейцарский инвестиционный фонд Pala Assets бывшего совладельца «Мечела» Владимира Йориха, собравший больше 25% облигаций компании Russian Standard Ltd, объявил о намерении обратить взыскание на 49% акций банка «Русский стандарт» Рустама Тарико, говорится в заявлении Pala Assets, поступившем в РБК.
РБК 11:11
Политика
Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен
Газета.Ru 03:40
Политика
ВОЗ обеспокоена ситуацией с коронавирусом в России
В ВОЗ вызывают беспокойство рост заражений и распространение коронавируса в России, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на онлайн-брифинге.
Газета.Ru 14:50
Происшествия
На складе Большого театра обнаружили тело мужчины
На складе Большого театра обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти, сообщил источник РБК в правоохранительных органах.
РБК 15:45
Хоккей
Билл Питерс стал главным тренером «Автомобилиста»
Екатеринбургский «Автомобилист» возглавил бывший тренер сборной Канады по хоккею Билл Питерс. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 08:25
Общество
В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК 12:08
Армия и оружие
Российская армия получила одну из самых мощных пушек в мире
Генеральный директор «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров, которого цитирует пресс-служба, отметил, что это одна из самых мощных в мире самоходных пушек, которая предназначена для поражения важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта.
Известия 03:27
Гаджеты
AMD разработала четырехъядерные Ryzen 3 на архитектуре Zen 2
AMD исправила свой "недочет" и готовит к выпуску Ryzen 3 нового поколения на архитектуре Zen 2. Об этом сообщает IXBT.
МонаВиста 14:52
Общество
В Пятигорске ввели режим карантина из-за коронавируса
В городе-курорте Пятигорске Ставропольского края ввели режим карантина из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 13:19
Шоу-бизнес
Константин Меладзе объявил о распаде группы MBAND
Продюсер Константин Меладзе сообщил, что участники группы MBAND — Никита Киоссе, Анатолий Цой и Артем Пиндюра — стали самостоятельными артистами.
Вечерняя Москва 06:35
Футбол
Самый вместительный стадион Китая начали строить в Гуанчжоу
Самый масштабный футбольный стадион страны начали строить в китайской провинции Гуанчжоу, он вмещает около 100 тыс зрителей, передает агентство "Синьхуа".
Вестник Кавказа 06:32
Общество
В Тюменском военном училище выявлено 15 носителей коронавируса
Коронавирус выявлен у одного гражданского сотрудника и 14 военнослужащих.
REGNUM 09:27
Экономика
Правительство рассмотрит идею изменить уплату НДС
Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос изменения порядка исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).
News.ru 13:51
Футбол
Арангис сменит «Байер» на «Баварию»
Мюнхенцы планируют заполучить игрока предстоящим летом. У него закончится контракт с «аспириновыми», пишет Radio Futuro.
Матч ТВ 13:35
Наука
Багажник на несколько дней задержал колонизацию трупа мясными мухами
Первыми на останки обычно прилетают мясные мухи Calliphora latifrons и Calliphora vomitoria — иногда спустя минуты после смерти.
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Здоровье
Медики Кубани попросили губернатора продлить карантин
Губернатор поблагодарил медиков Кубани за самоотверженную работу.
Анапское Черноморье 10:28
Фигурное катание
ЧМ по фигурному катанию окончательно отменили
Чемпионаты мира по фигурному катанию, шорт-треку и синхронному катанию отменены из-за коронавируса.
ТВ Центр 11:57