Экономика
Рифей-ПермьГлава Минэкономразвития не смог получить кредит в банке
Предприятия могут взять кредит на год - первые шесть месяцев ставка составляет 0%, а затем 4%. После многочисленных жалоб предпринимателей на отказы, глава Минэкономразвития сам обратился за «нулевым» кредитом в два крупнейших банка.
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Глава МЭР решил проверить, как банки выдают нулевые кредиты бизнесу, и не смог взять заем
Znak.com15 апреля в 16:22
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 05:45, Ашберн
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Orengrad.ru 04:25
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Россия и Саудовская Аравия дали понять, что готовы к дальнейшему сокращению добычи нефти на фоне продолжающегося падения стоимости сырья, пишет Bloomberg.
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США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты
Вести.Ru 16 апреля в 04:45
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Американский боец UFC Тони Фергюсон рассказал, зачем он сгонял вес после того, как узнал, что запланированный на 18 апреля турнир не состоится.
ProstoProSport вчера в 23:08
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РИА Новости вчера в 00:55
Происшествия
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Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
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Общество
Еще 59 случаев коронавируса подтверждено в Нижегородской области
59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 подтверждены в Нижегородской области утром 18 апреля.
Время Н 03:56