Кризис спроса в российской экономике сохраняется, потребительское кредитование "замерло", рассчитываем на продолжение снижения ключевой ставки, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на брифинге в четверг.
Как отметил Решетников, оперативные данные за май показывают, что потребительское кредитование существенно замедлилось, но ипотека благодаря запуску льготных программ в последние недели показывает определенный рост.
Силы ДНР подавили попытки контрнаступления украинских войск в районе Авдеевки, юго-запада Донецка и Новомихайловки, сообщил в эфире Первого канала заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.
Ранее член Совфеда Сергей Цеков заявил, что референдумы о вхождении в состав России новых регионов — Херсонской и Запорожской областей Украины, а также республик Донбасса — могут пройти уже в 2022 году.