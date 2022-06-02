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Глава Минэкономразвития Решетников выразил надежду на дальнейшее снижение ключевой ставки

Кризис спроса в российской экономике сохраняется, потребительское кредитование "замерло", рассчитываем на продолжение снижения ключевой ставки, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на брифинге в четверг.
Интерфакс
Как отметил Решетников, оперативные данные за май показывают, что потребительское кредитование существенно замедлилось, но ипотека благодаря запуску льготных программ в последние недели показывает определенный рост.
Finam.Ru
Следующее плановое заседание по ставке состоится 10 июня.
РИА Новости
Глава министерства подчеркнул, что лишь перезапуск рыночного кредитования поможет экономике «адаптироваться к тому структурному сдвигу, который начался».
ФАН

Подробнее о событии

Минэкономразвития захотело дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ
Московский Комсомолец08:53
Глава Минэкономразвития Решетников выразил надежду на дальнейшее снижение ключевой ставки
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