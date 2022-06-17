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Глава Минэкономразвития: Россия сползает в дефляционную спираль

По словам министра экономики и развития страны Максима Решетникова, в настоящее время Россия сползает в дефляционную спираль.
REGNUM
В мае глава Минэкономразвития заявил, что дефляционные процессы последних недель и "переукрепление рубля" создали риск попадания в дефляционную спираль, когда сокращение денег в экономике приводит к сокращению в производстве и снижению цен.
ТАСС
В конце мая Росстат впервые с прошлого года зафиксировал недельную дефляцию — с 14 по 20 мая индекс потребительских цен в России снизился на 0,02%.
Forbes
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в случае, если «ничего не делать», экономика России на фоне введенных Западом масштабных санкций, вернется на уровень 2021 года только через десять лет.
REGNUM

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Решетников: российская экономика сползает в дефляционную спираль
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