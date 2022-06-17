В мае глава Минэкономразвития заявил, что дефляционные процессы последних недель и "переукрепление рубля" создали риск попадания в дефляционную спираль, когда сокращение денег в экономике приводит к сокращению в производстве и снижению цен.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в случае, если «ничего не делать», экономика России на фоне введенных Западом масштабных санкций, вернется на уровень 2021 года только через десять лет.
В ходе визита на Украину канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги «за закрытыми дверями» выдвинули коллеге Владимиру Зеленскому тайные требования.
Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов.