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EastRussiaEastRussiaМинэкономразвития: на восстановление экономики понадобится два года

Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил о прогнозах по восстановлению ВВП России до докризисного уровня. По его словам, выход на докризисный уровень будет только в первом полугодии 2022 года.
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Максим Решетников
Ключевой фактор снижения ВВП в текущем году — это внутренние ограничения, собственно, это второй квартал и постепенный выход. В 2021 году пока ожидаем восстановления экономики на 2,8%. Если говорить в годовом выражении, то выход на предкризисные уровни — это пока первое полугодие 2022 года.
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