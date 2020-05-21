Минэкономразвития ждет более явного восстановления в IV квартале. За весь 2020 г. экономика упадет на 5%, но уже в 2021 г. произойдет отскок и ВВП вырастет на 2,8%, рассказал Решетников.

с чего всё началось

Ключевой фактор снижения ВВП в текущем году — это внутренние ограничения, собственно, это второй квартал и постепенный выход. В 2021 году пока ожидаем восстановления экономики на 2,8%. Если говорить в годовом выражении, то выход на предкризисные уровни — это пока первое полугодие 2022 года.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил о прогнозах по восстановлению ВВП России до докризисного уровня. По его словам, выход на докризисный уровень будет только в первом полугодии 2022 года.

Минэкономразвития: на восстановление экономики понадобится два года

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