Коронавирус
EastRussiaМинэкономразвития: на восстановление экономики понадобится два года
Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил о прогнозах по восстановлению ВВП России до докризисного уровня. По его словам, выход на докризисный уровень будет только в первом полугодии 2022 года.
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Ключевой фактор снижения ВВП в текущем году — это внутренние ограничения, собственно, это второй квартал и постепенный выход. В 2021 году пока ожидаем восстановления экономики на 2,8%. Если говорить в годовом выражении, то выход на предкризисные уровни — это пока первое полугодие 2022 года.
— Максим Решетников, российский политикSM News 05:00
с чего всё началось
Минэкономразвития ждет более явного восстановления в IV квартале. За весь 2020 г. экономика упадет на 5%, но уже в 2021 г. произойдет отскок и ВВП вырастет на 2,8%, рассказал Решетников.Ведомостивчера в 16:16
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Решетников: На предкризисный уровень Россия выдейдет в первом квартале 2021 года
Комсомольская правда02:42
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