Экономика
REGNUMГлава Минэкономразвития лично проверил, дают ли банки льготные кредиты
Москва, 15 апреля 2020, 23:32 — REGNUM Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников решил лично проверить, выдают ли российские банки льготные кредиты малому и микробизнесу под ноль процентов в период пандемии. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает РИА Новости.
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Политика
ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму
ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины и российскую военнослужащую.
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Татьяна Навка согласилась породниться с Ургантом
Татьяна Навка стала участницей программы «Вечерний Ургант». После интервью Иван Ургант обратился к фигуристке с неожиданной просьбой.
7Дней.ру вчера в 13:30
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Соловьев отказался от баттла с Уткиным
Телеведущий Владимир Соловьев заявил РБК, что не принимает вызов на рэп-баттл от комментатора и блогера Василия Уткина.
РБК вчера в 07:46
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Путин сегодня вновь выступит с обращением
Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 06:20
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СПЧ попросил отклонить проект о переносе Дня окончания Второй мировой
"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября - в день памяти жертв теракта в Беслане", - говорится в сообщении.
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Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани
Первый пациент, заболевший коронавирусной инфекцией в китайском городе Ухань, где впервые зафиксировали вспышку COVID-19, работал в лаборатории Института вирусологии.
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Лишь у 15 зараженных мигрантов из хостела в Ленобласти есть симптомы
По словам чиновника, мобильный палаточный госпиталь был установлен на территории хостела не случайно.
REGNUM вчера в 06:47
Религия
У православных христиан наступил Чистый четверг
16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
Общество
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о результатах 45 дней работы
Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в своём Facebook рассказал о результатах 45 дней работы.
RT на русском вчера в 23:26
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области могут продлить до 30 апреля
Срок завершения режима самоизоляции в Самаре и области могут сдвинуть с 19 на 30 апреля.
SamRU.ru вчера в 22:17
Шоу-бизнес
Шоумен Александр Гудков собирается жениться
Шоумен, комик Александр Гудков в беседе с телеведущей Ксенией Собчак рассказал, что решился сделать своей возлюбленной предложение руки и сердца, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО вчера в 14:15
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
Армия и оружие
В России приступили к разработке лёгкого фронтового истребителя
Москва, 16 апреля 2020, 04:17 — REGNUM Инженерные центры Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) ведут разработку лёгкого многофункционального фронтового самолёта, сообщили в пресс-службе ОАК.
REGNUM вчера в 21:17
Армия и оружие
США заявили об испытании Россией противоспутникового оружия
Согласно заявлению космического командования США, Россия провела испытание системы противоспутникового вооружения, которая могла бы выводить из строя космические аппараты на околоземной орбите.
Коммерсантъ вчера в 19:30
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Политика
Госдеп обвинил Россию в проведении ядерных испытаний
В госдепе США полагают, что Россия проводила ядерные испытания в 2019 году.
Известия 00:19
Происшествия
В Москве задержан стрелок с Окской улицы
Сотрудники полиции сумели задержать 47-летнего мужчину, открывшего стрельбу в своей квартире на юго-востоке Москвы.
Российская газета вчера в 15:31
Наука
Американцы создали солнечный элемент с КПД под 50 %, но на самом деле нет
КПД нового солнечного элемента составил 47,1 %. Впрочем, не всё так просто. Для этого придётся создать особые условия.
3DNews вчера в 06:53
Здоровье
Правительству предложили для борьбы с вирусом «умные» очки и браслеты
Созданная для развития Национальной технологической инициативы АНО «Платформа НТИ» направила первому вице-премьеру Андрею Белоусову предложение о поддержке 25 решений для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекцией.
РБК вчера в 17:00
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости 14 апреля в 14:45
Игры
PlayStation 5 впервые показали в новой цветовой гамме геймпада DualSense в очень красивом неофициальном ролике
iXBT.com 14 апреля в 06:01
Происшествия
Вернувшихся в Алтайский край туристов поместили на карантин
По данным оперштаба края по ситуации с коронавирусом, чартерный рейс с алтайскими туристами прибыл накануне в Казахстан.
ИА 1-Line 01:11
Общество
ВОЗ сообщает, что в мире коронавирусом заражено около 2 млн человек
Ранее ГЛАС сообщал, что в Мурманской области за зараженными коронавирусом будут следить посредством трекеров.
ГЛАС.RU вчера в 06:48
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК вчера в 05:22
Общество
Роскачество нашло в творожной массе плесень, свинец и кишечную палочку
Специалисты Роскачества исследовали творожную массу, из которой часто готовится пасха.
Российская газета 01:00
Политика
В ДНР анонсировали обмен пленными с Киевом
Донецк и Киев проведут очередной обмен пленными.
BFM.ru вчера в 11:22
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 14 апреля в 06:47
Политика
В Бундестаге выступили за «Северный поток-2» против газа из США
В парламенте Германии жестко выступают против американского газа из-за его качества.
ToDay News Ufa вчера в 10:47
Общество
Из-за проверки пропусков в московском метро образовались очереди
Известия вчера в 02:28