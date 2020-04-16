Москва, 15 апреля 2020, 23:32 — REGNUM Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников решил лично проверить, выдают ли российские банки льготные кредиты малому и микробизнесу под ноль процентов в период пандемии. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает РИА Новости.

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