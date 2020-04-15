Экономика
Капитал страныГлава Минэкономразвития лично проверил, как банки выдают кредиты МСП
В одном из банков заявили, что правительство еще не подписало постановление на выдачу беспроцентных займов, в другом сообщили о начале программы по выдаче "нулевых" кредитов в мае. Об этом министр написал в своем Instagram.
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Глава МЭР решил проверить, как банки выдают нулевые кредиты бизнесу, и не смог взять заем
Znak.com15 апреля в 16:22
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:08, Ашберн
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