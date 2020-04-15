В одном из банков заявили, что правительство еще не подписало постановление на выдачу беспроцентных займов, в другом сообщили о начале программы по выдаче "нулевых" кредитов в мае. Об этом министр написал в своем Instagram.

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