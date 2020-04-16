Экономика
Газета.RuРешетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
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Глава МЭР решил проверить, как банки выдают нулевые кредиты бизнесу, и не смог взять заем
Znak.com15 апреля в 16:22
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 02:02, Ашберн
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В Калининградский областной суд поступило уголовное дело в отношении врачей-неонатологов Элины Сушкевич и Елены Белой: первой вменяется убийство малолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии, а ее коллеге — организация этого убийства.
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Интерфакс 01:04
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