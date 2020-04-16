Экономика

Газета.RuГазета.RuРешетников лично проверил выдачу нулевых кредитов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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