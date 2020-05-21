В 2020 г. российская экономика упадет на 5%, а в 2021 г. начнет восстанавливаться, хотя не вернется к докризисному уровню. Такие данные приводятся в обновленном прогнозе социально-экономического развития (их предоставил представитель Минэкономразвития).

с чего всё началось

Ключевой фактор снижения ВВП в текущем году — это внутренние ограничения, собственно, это второй квартал и постепенный выход. В 2021 году пока ожидаем восстановления экономики на 2,8%. Если говорить в годовом выражении, то выход на предкризисные уровни — это пока первое полугодие 2022 года.

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