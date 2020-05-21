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REGNUMREGNUMГлава Минэкономразвития дал прогноз по восстановлению экономики РФ

Москва, 22 мая 2020, 09:28 — REGNUM Докризисный уровень валового внутреннего продукта России будет достигнут в первом полугодии 2022 года. Об этом сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
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Максим Решетников
Ключевой фактор снижения ВВП в текущем году — это внутренние ограничения, собственно, это второй квартал и постепенный выход. В 2021 году пока ожидаем восстановления экономики на 2,8%. Если говорить в годовом выражении, то выход на предкризисные уровни — это пока первое полугодие 2022 года.
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