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REGNUMГлава Минэкономразвития дал прогноз по восстановлению экономики РФ
Москва, 22 мая 2020, 09:28 — REGNUM Докризисный уровень валового внутреннего продукта России будет достигнут в первом полугодии 2022 года. Об этом сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
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Ключевой фактор снижения ВВП в текущем году — это внутренние ограничения, собственно, это второй квартал и постепенный выход. В 2021 году пока ожидаем восстановления экономики на 2,8%. Если говорить в годовом выражении, то выход на предкризисные уровни — это пока первое полугодие 2022 года.
— Максим Решетников, российский политикSM News 05:00
с чего всё началось
В 2020 г. российская экономика упадет на 5%, а в 2021 г. начнет восстанавливаться, хотя не вернется к докризисному уровню. Такие данные приводятся в обновленном прогнозе социально-экономического развития (их предоставил представитель Минэкономразвития).Ведомостивчера в 16:16
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Решетников: На предкризисный уровень Россия выдейдет в первом квартале 2021 года
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