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Вечерняя МоскваВечерняя МоскваГлава Минэкономразвития назвал сроки восстановления экономики России

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников рассказал, что ожидать восстановления экономики страны можно не раньше чем через два года.
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Максим Решетников
Ключевой фактор снижения ВВП в текущем году — это внутренние ограничения, собственно, это второй квартал и постепенный выход. В 2021 году пока ожидаем восстановления экономики на 2,8%. Если говорить в годовом выражении, то выход на предкризисные уровни — это пока первое полугодие 2022 года.
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