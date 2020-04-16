Экономика

Телеканал 360°Телеканал 360°Глава Минэкономразвития не смог получить кредит под 0%

Министр экономического развития России Максим Решетников решил провести эксперимент, чтобы проверить работу механизма выдачи кредитов под ноль процентов для малого и микробизнеса. Он позвонил в банки и представился предпринимателем.
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Минэкономразвития: программа «нулевых кредитов» реализуется медленно

News.ruвчера в 06:21

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Министр лично убедился в сложности получения льготных кредитов

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Решетников лично убедился, как сложно получить льготный кредит

РИА Новости16 апреля в 05:30
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 03:32, Ашберн
Общество

Собянин исключил рост случаев COVID-19 в геометрической прогрессии

«Заболеваемость в городе растет, но не в геометрической прогрессии, и далеко не по худшему сценарию, как мы видим это, скажем, в Нью-Йорке, очень похожем на Москву по численности и структуре населения», — написал Собянин.
РБК 02:43
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Авто

Производитель внедорожника Chevrolet Niva получил новое название

Как отмечается в пресс-службе компании, «новое название отражает принадлежность предприятия к Группе «АвтоВАЗ», и находится в логике нейминга 100% дочерних структур Группы».
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Транспорт

В общественном транспорте в Москве прекратят продажу одноразовых билетов

Действие всех остальных видов билетов приостановят до 1 мая, неиспользованные поездки компенсируют позднее.
РБК 03:14
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Общество

Мишустин утвердил максимальные выплаты безработным

Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным. Документ опубликован на сайте правительства России.
Клопс вчера в 09:03
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Происшествия

В Хабаровском крае нашли четвертого погибшего при крушении самолета

Тело четвертого погибшего найдено под обломками самолета Л-4, потерпевшего крушение в Хабаровском крае.
ТАСС 02:09
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Происшествия

Замглавы Хакасии задержан по делу о крупной взятке

В Хакасии задержан исполняющий обязанности замглавы республики Сергей Новиков.
BFM.ru 01:25
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Наука

Ученые из США вычислили реальный уровень заболеваемости коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом может быть в десятки раз выше официальной статистики. К такому выводу пришли американские ученые.
Известия 01:00
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Политика

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
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Здоровье

Главврач Англии указал на гендерный фактор риска при пандемии COVID-19

Уитти указал и на третий фактор риска — гендерный. Мужчины, по его словам, заражаются COVID-19 чаще женщин.
Слово и Дело вчера в 16:58
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Общество

На Кубани дополнен перечень организаций, которые могут работать во время карантина

В беспропускное окно с 10.00 до 16.00 могут работать организации, предоставляющие услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации зданий и промышленного оборудования, осуществляющие ТО и ремонт автотранспорта, оказывающие скорую ветеринарную помощь, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП.
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Футбол

Игроки «Челси» отказываются от сокращения зарплат на 30%

Ранее стало известно, что лондонский «Арсенал» снизит зарплаты игрокам на 12,5% в течение года, став первым клубом английской Премьер-лиги, который пойдёт на сокращение зарплатной ведомости.
Чемпионат вчера в 19:14
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Общество

В Лос-Анджелесе принц Гарри и Меган Маркл раздавали еду больным

В Пасхальное воскресенье принц Гарри и Меган Маркл стали волонтерами проекта Angel Food в Калифорнии.
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Автоспорт

Себастьян Феттель: повторюсь, что я хотел бы остаться в Ferrari

Четырехкратный чемпион мира по автогонкам в классе "Формула-1" Себастьян Феттель сообщил журналистам, что хотел бы продолжить выступать за команду Ferrari и в следующем году.
Вести.Ru вчера в 12:10
Политика

Зеленский посоветовал украинцам думать о выживании

В условиях борьбы с коронавирусом украинцам следует думать не о комфорте, а о том, чтобы выжить, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Известия вчера в 18:06
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Общество

В Алтайском крае выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за прошедшие сутки выросло до 63, выявлено десять новых случаев заболевания, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
ТАСС 00:34
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Происшествия

Из закрытой на карантин российской больницы сбежали врачи

Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь врачей и медперсонал.
Lenta.ru 01:54
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Наука

Установлена температура гибели коронавирусной инфекции

Французские эксперты из Прованса установили температуру, при которой погибает с 100 % случаев коронавирус.
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Игры

Total War: Warhammer II стала временно бесплатной в Steam

Студия Creative Assembly и издательство SEGA решили провести в Total War: Warhammer II бесплатные выходные.
3DNews вчера в 07:21
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Здоровье

На Украине растет заболеваемость коронавирусом — Минздрав

На Украине с начала эпидемии зафиксировано 4662 случая коронавируса, 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.
Украина.ру вчера в 02:51
Общество

У санитара Покровской больницы подтвердился коронавирус

АиФ Санкт-Петербург 15 апреля в 08:37
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Общество

В Крыму выявили три новых случая заражения коронавирусом

В Крыму за истекшие сутки выявлено три новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Крым 24 вчера в 03:08
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Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы

«После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года», — приводит ТАСС слова министра просвещения Сергея Кравцова.
RT на русском вчера в 03:24
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Происшествия

Бездомному выписали штраф за нарушение самоизоляции в Москве

Газета.Ru вчера в 12:49
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Общество

За сутки от коронавируса в Москве вылечились еще 162 пациента

Еще 162 пациента вылечились от коронавируса в Москве, всего за период с начала пандемии выздоровели 1679.
Известия 03:18
Общество

Росавиация составила график вывозных рейсов до 21 апреля

До 21 апреля российские авиакомпании вернут на родину россиян из Индии, Таиланда, Японии, Вьетнама, Мьянмы и Саудовской Аравии.
Известия вчера в 16:29
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Здоровье

Семь новых заболевших коронавирусом прибавилось в Челябинской области

В Челябинской области на утро субботы, 18 апреля, прибавилось семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией у жителей региона.
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Политика

Украинская телеведущая призвала Зеленского покончить с «фарсом»

Украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова раскритиковала президента Владимира Зеленского за неисполнение предвыборных обещаний, обвинив его в некомпетентности и "игре" на камеру.
РИА Новости вчера в 22:40
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Общество

В Карелии ужесточили карантинные меры

Петрозаводск, 18 апреля 2020, 05:59 — REGNUM Глава Карелии Артур Парфенчиков объявил об усилении ограничительных мер на территории региона уже с 19 апреля.
REGNUM вчера в 23:55
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Транспорт

РЖД отменили дополнительные поезда на майские праздники и лето

В РЖД сообщили, что в связи со значительным сокращением спроса на поездки на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки буду временно выведены из обращения 76 поездов, дополнительно назначенных на летний сезон 2020 года.
Интерфакс вчера в 13:08
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Политика

США расследуют происхождение коронавируса

США расследуют происхождение коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 20:51
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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