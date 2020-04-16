Министр экономического развития России Максим Решетников решил провести эксперимент, чтобы проверить работу механизма выдачи кредитов под ноль процентов для малого и микробизнеса. Он позвонил в банки и представился предпринимателем.

Глава Минэкономразвития не смог получить кредит под 0%

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