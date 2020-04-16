Экономика
Телеканал 360°Глава Минэкономразвития не смог получить кредит под 0%
Министр экономического развития России Максим Решетников решил провести эксперимент, чтобы проверить работу механизма выдачи кредитов под ноль процентов для малого и микробизнеса. Он позвонил в банки и представился предпринимателем.
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Глава МЭР решил проверить, как банки выдают нулевые кредиты бизнесу, и не смог взять заем
Znak.com15 апреля в 16:22
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 03:32, Ашберн
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Зеленский посоветовал украинцам думать о выживании
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Известия вчера в 18:06
Общество
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Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за прошедшие сутки выросло до 63, выявлено десять новых случаев заболевания, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
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Установлена температура гибели коронавирусной инфекции
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На Украине растет заболеваемость коронавирусом — Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 4662 случая коронавируса, 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.
Украина.ру вчера в 02:51
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У санитара Покровской больницы подтвердился коронавирус
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В Крыму за истекшие сутки выявлено три новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
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Бездомному выписали штраф за нарушение самоизоляции в Москве
Газета.Ru вчера в 12:49
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До 21 апреля российские авиакомпании вернут на родину россиян из Индии, Таиланда, Японии, Вьетнама, Мьянмы и Саудовской Аравии.
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Здоровье
Семь новых заболевших коронавирусом прибавилось в Челябинской области
В Челябинской области на утро субботы, 18 апреля, прибавилось семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией у жителей региона.
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Украинская телеведущая призвала Зеленского покончить с «фарсом»
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РИА Новости вчера в 22:40
Общество
В Карелии ужесточили карантинные меры
Петрозаводск, 18 апреля 2020, 05:59 — REGNUM Глава Карелии Артур Парфенчиков объявил об усилении ограничительных мер на территории региона уже с 19 апреля.
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РЖД отменили дополнительные поезда на майские праздники и лето
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Интерфакс вчера в 13:08
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США расследуют происхождение коронавируса
США расследуют происхождение коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 20:51