Предприятия могут взять кредит на год - первые шесть месяцев ставка составляет 0%, а затем 4%. После многочисленных жалоб предпринимателей на отказы, глава Минэкономразвития сам обратился за «нулевым» кредитом в два крупнейших банка.

Глава Минэкономразвития не смог получить кредит в банке

Общество Желавшие покинуть Великобританию россияне вылетели из Лондона «Обратным рейсом из Лондона в Москву вылетели несколько граждан России, оказавшиеся на территории Британии в особо затруднительном положении и нуждавшиеся в срочной эвакуации на Родину из гуманитарных соображений», — цитирует «РИА Новости» сообщение дипмиссии. 14

Общество Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился расширить список отраслей российской экономики, которые сильно пострадали от карантинных мер в стране. 219

Общество Правительство утвердило максимальные выплаты безработным В апреле-июне безработные россияне получат пособие в размере 12 130 рублей. Из бюджета на выплаты будет выделено 33,36 миллиарда рублей. 2,1K

Транспорт В Москве продлили действие пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры. 2,8K

Общество ФСИН из-за вируса попросила не арестовывать за нетяжкие преступления «Общее количество поступивших за месяц в следственные изоляторы обвиняемых, привлекаемых за преступления небольшой и средней тяжести, составляет 43,7% от общего количества вновь арестованных (8018 человек)», — говорится в письме. 2

Общество В Тульской области продлены ограничительные меры из-за коронавируса Тула, 18 апреля 2020, 19:42 — REGNUM В Тульской области продлено действие мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, введённых ранее на срок до 19 апреля. 10

Общество Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза» Москва, 17 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Свое недоумение и протест по поводу некоторых моментов нового телесериала «Зулейха открывает глаза» выразил муфтий духовного собрания мусульман России Альбир Крганов в официальных письмах. 164

Здоровье Названы проявляющиеся на коже симптомы коронавируса Кожную сыпь и проявления сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи назвали возможными симптомами коронавирусной инфекции. 181

Общество Массовое производство вакцины от коронавируса начнёт Великобритания Как сообщает ToDay News Ufa, в настоящее время разрабатывают около 70 вакцин. При этом 3 из них уже проходят клинические испытания. 36

Политика Власти Польши продлили иностранцам срок законного пребывания в стране Варшава, 18 апреля 2020, 15:48 — REGNUM Правительство Польши разрешило законно находиться на своей территории иностранцам, которые въехали по биометрическим паспортам, срок действия которых закончился с момент объявления в Польше пандемии.

Армия и оружие Источники: ракетный крейсер «Москва» отправят в Средиземное море В конце лета флагман Черноморского флота (ЧФ) гвардейский ракетный крейсер проекта 1164 «Москва» планируется направить в акваторию Средиземного моря.

Общество Синоптики прогнозируют теплый май на большей части России Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, западе Краснодарского края и в Крыму. 114