Экономика

Рифей-ПермьРифей-ПермьГлава Минэкономразвития не смог получить кредит в банке

Предприятия могут взять кредит на год - первые шесть месяцев ставка составляет 0%, а затем 4%. После многочисленных жалоб предпринимателей на отказы, глава Минэкономразвития сам обратился за «нулевым» кредитом в два крупнейших банка.
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Минэкономразвития: программа «нулевых кредитов» реализуется медленно

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ПРАЙМ16 апреля в 08:57
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Происшествия

Один человек погиб в ДТП с автобусом в Москве

Газета.Ru 13:35
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«Обратным рейсом из Лондона в Москву вылетели несколько граждан России, оказавшиеся на территории Британии в особо затруднительном положении и нуждавшиеся в срочной эвакуации на Родину из гуманитарных соображений», — цитирует «РИА Новости» сообщение дипмиссии.
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Общество

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила британский телеканал Би-би-си в предвзятом освещении действий страны в борьбе с коронавирусом.
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Российский Минздрав одобрил применение «Гидроксихлорохина» для лечения коронавируса.
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Общество

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Общество

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Общество

В Саратовской области с 20 апреля введут пропускной режим

С 20 апреля пропускной режим будет введен в Саратовской области.
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Медики Покровской больницы Петербурга просят власти о помощи

Коллектив Покровской больницы опубликовал письмо к губернатору Петербурга Александру Беглову.
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Здоровье

Названы проявляющиеся на коже симптомы коронавируса

Кожную сыпь и проявления сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи назвали возможными симптомами коронавирусной инфекции.
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Массовое производство вакцины от коронавируса начнёт Великобритания

Как сообщает ToDay News Ufa, в настоящее время разрабатывают около 70 вакцин. При этом 3 из них уже проходят клинические испытания.
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Политика

Власти Польши продлили иностранцам срок законного пребывания в стране

Варшава, 18 апреля 2020, 15:48 — REGNUM Правительство Польши разрешило законно находиться на своей территории иностранцам, которые въехали по биометрическим паспортам, срок действия которых закончился с момент объявления в Польше пандемии.
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Общество

В Татарстане запретили появляться в магазине и общественном транспорте без маски

Власти Татарстана приняли постановление, запрещающее жителям республики пребывать в магазинах и общественном транспорте без масок или респираторов.
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Армия и оружие

Источники: ракетный крейсер «Москва» отправят в Средиземное море

В конце лета флагман Черноморского флота (ЧФ) гвардейский ракетный крейсер проекта 1164 «Москва» планируется направить в акваторию Средиземного моря.
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Неизвестные избили врача и водителя скорой помощи в Кировской области

В Кирово-Чепецке неизвестные избили приехавших на вызов врача и водителя скорой помощи.
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Врач рассказала, для кого из молодых людей особенно опасен коронавирус

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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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