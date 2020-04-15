Экономика
Рифей-ПермьГлава Минэкономразвития не смог получить кредит в банке
Предприятия могут взять кредит на год - первые шесть месяцев ставка составляет 0%, а затем 4%. После многочисленных жалоб предпринимателей на отказы, глава Минэкономразвития сам обратился за «нулевым» кредитом в два крупнейших банка.
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Общество
Заключенный в США летчик Ярошенко считает, что болен коронавирусом
Российский летчик Константин Ярошенко, который отбывает заключение в тюрьме в американском городе Данбери в штате Коннектикут, считает, что у него есть симптомы заражения коронавирусом.
Газета.Ru 18:30
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Магадан закроют для вахтовиков: в одной артели 20 случаев коронавируса
Московский Комсомолец Колыма 18:57
Политика
Путин объявил о переносе парада Победы
Ведомости 11:36
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
Общество
В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК 12:08
Здоровье
В Хабаровском крае выявлены 23 новых случая коронавируса
По данным на вечер 15 апреля, в Хабаровском крае зафиксированы 23 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
RuNews24.ru вчера в 22:04
Наука
Полет глайдера
Строго говоря, идею самореплицирующихся систем обдумывали еще в 1940-е годы Джон фон Нейман и Станислав Улам.
N+1 15:27
Общество
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
Политика
Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США
Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
RT на русском 19:18
Шоу-бизнес
Актриса Вера Воронкова избила 13-летнюю дочь
Bimru.ru 10:55
Экономика
Минфин назвал приоритетные расходы для регионов
Минфин России обратился к регионам с призывом отказаться от финансирования неприоритетных расходов.
Известия 18:21
Общество
Власти Болгарии закрывают Софию для въезда и выезда автотранспорта
Власти Болгарии закрывают столицу страны Софию для въезда и выезда автомобильного транспорта, чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
РИА Новости 17:45
Экономика
МВФ предоставил отсрочку по долгу 25 странам-членам
Международный валютный фонд предоставил отсрочку на полгода по долгу 25 странам-членам в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 22:39
Общество
Банки зафиксировали новый способ мошенничества с пропусками в Москве
ВТБ в начале этой недели обнаружил новый способ мошенничества, связанный с оформлением QR-кодов, необходимых для перемещения по Москве и Подмосковью в период режима самоизоляции.
РБК 17:00
Политика
Сноуден попросил о продлении вида на жительство в России
Москва, 16 апреля 2020, 14:38 — REGNUM Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден попросил российские власти на три года продлить ему вид на жительство в РФ.
REGNUM 07:38
Армия и оружие
Проходившие подготовку на базе США боевики сдались сирийской армии
Военное дело 01:58
Общество
Глава Пятигорска ушел в отставку из-за ситуации с коронавирусом
Глава Пятигорска Андрей Скрипник ушел в отставку из-за ситуации с коронавирусом, сообщил в своем Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
РБК 14:55
Игры
Классика нового поколения – вышел фанатский проект Need for Speed Most Wanted Redux 2020, опубликована эффектная демонстрация проекта
Энтузиаст KryZeePlays опубликовал новую версию проекта Need for Speed Most Wanted Redux 2020.
Городской портал Новый Нижний 13:00
Футбол
Агент Гурцкая: «Краснодар» хотел арендовать Икарди
Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о несостоявшемся трансфере форварда Мауро Икарди в «Краснодар».
Metaratings 17:23
Происшествия
Сообщение о «минировании» самолета из Москвы на Сахалин оказалось ложным
Сообщение о наличии взрывного устройства на борту самолета, совершавшего рейс из Москвы на Сахалин, оказалось ложным, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта "Южно-Сахалинск" Марина Суетинова.
РИА Новости 19:29
Единоборства
Бой Фергюсона с Гэтжи может пройти 9 мая
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал дату проведения следующего турнира UFC 249 — 9 мая.
Телеканал 360° вчера в 01:37
Экономика
Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом
Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году.
РБК 14:32
Общество
Мединский исключен из совета Фонда кино
Бывшего министра культуры Владимира Мединского исключили из состава попечительского совета Фонда кино.
Газета.Ru 19:58
Гаджеты
Honor представил линейку доступных флагманов Honor 30
Honor, бренд китайской компании Huawei, презентовал линейку доступных флагманов Honor 30.
News.ru вчера в 07:38
Здоровье
Названы опасные последствия для переболевших коронавирусом
Люди, переболевшие коронавирусом нового типа в тяжелой форме, сталкиваются в дальнейшем с рядом проблем.
Южный Федеральный 13:27
Происшествия
В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова
Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.
Интерфакс 17:47
Экономика
Эксперт: пандемия может сделать США второстепенной мировой державой
Сроки и интенсивность пробуждения американской экономики от спячки могут быть одним из самых главных факторов, определяющих восстановление рынка после COVID-19, отмечает эксперт, ведь пандемия вынудила многие предприятия закрыться, а власти страны пошли на беспрецедентные расходы.
Вести.Ru 02:14
Биатлон
Три российских биатлониста перешли в сборную Молдавии
Российские биатлонисты Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус перешли в сборную Молдавии.
RT на русском 05:44
Здоровье
Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик коронавируса в России придется на начало лета.
Газета.Ru 14:11