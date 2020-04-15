Экономика

Рифей-ПермьРифей-ПермьГлава Минэкономразвития не смог получить кредит в банке

Предприятия могут взять кредит на год - первые шесть месяцев ставка составляет 0%, а затем 4%. После многочисленных жалоб предпринимателей на отказы, глава Минэкономразвития сам обратился за «нулевым» кредитом в два крупнейших банка.
Читать в источнике
Комментировать1,1K

Подробнее о событии

Глава Минэкономразвития призвал не делать банки крайними в проблемах

News.ruвчера в 14:40

Глава МЭР решил проверить, как банки выдают нулевые кредиты бизнесу, и не смог взять заем

Znak.com15 апреля в 16:22

Решетников лично убедился, как сложно получить льготный кредит

РИА Новостивчера в 05:30

Министр экономического развития РФ поработал «тайным покупателем» в банке

Интерфакс15 апреля в 16:42

Министр лично убедился в сложности получения льготных кредитов

РЕН ТВ15 апреля в 16:36

Глава Минэкономразвития лично проверил, дают ли банки льготные кредиты

REGNUM15 апреля в 16:32

Частный интерес: почему банки не подчиняются решениям правительства

ПРАЙМвчера в 08:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 03:04, Ашберн
Экономика

Из-за коронавируса взлетели цены на кофе

Известия 00:59
6
Транспорт

В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима

Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
187
Общество

«Союз МС-15» с членами экипажа приземлился в Казахстане

Космический корабль «Союз МС-15» с россиянином и двумя американцами на борту успешно приземлился в казахстанской степи в Жезказгане (600 км от Нур-Султана, Казахстан).
Коммерсантъ 01:57
139
Общество

Власти Москвы спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом

Накануне столичные власти объявили, что все случаи ОРВИ будут рассматриваться как подозрение на коронавирус.
Известия 02:43
221
Общество

ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр

ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
1,4K
Армия и оружие

США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты

Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата.
Вести.Ru вчера в 04:45
954
Политика

МИД назвал условие диалога с США по гиперзвуковому оружию

Наоборот: условием нашего согласия на начало разговора, неотменимым и жестким условием начала разговора по этим системам является согласие США вести предметный разговор по тем их американским программам и проектам, которые вызывают у нас озабоченность", - заявил замглавы российского МИД.
РИА Новости 02:28
Общество

В МЧС РФ призвали прекратить ношение медицинских масок на улице

Специалисты отмечают, что на улице полезней дышать свежим воздухом, поэтому в ношении маски нет необходимости.
REGNUM вчера в 23:57
1,3K
Общество

«Аэрофлот» приостановил продажу билетов на международных направлениях

Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу билетов на международных направлениях до августа.
РБК вчера в 21:18
61
Происшествия

Адвокату Абызова Вершинину предъявили обвинение в мошенничестве

Следствие предъявило адвокату Александру Вершинину, который защищал бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвинение в особо крупном мошенничестве.
Коммерсантъ 01:26
41
Происшествия

Краснодарская больница скорой помощи закрылась на карантин

Всему персоналу больницы и пациентам предстоит пройти тестирование на COVID-19, в медучреждении планируется проведение санитарных эпидемиологических мероприятий.
Коммерсантъ вчера в 17:01
81
Происшествия

В жилом доме в центре Москвы произошел пожар

РБК 02:00
2
Происшествия

В ФСБ рассказали о планах готовившего нападение на школу подростка

16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.
RT на русском 00:19
1,1K
Происшествия

В Ярославской области в пожаре погиб мэр города и его жена

REGNUM 02:24
2
Наука

В Австралии засняли 46-метрового ядовитого хищника

Австралийским ученым удалось заснять самое длинное живое существо на планете – гигантскую сифонофору длиной около 150 футов (46 метров).
Ruposters.ru вчера в 11:14
11
Шоу-бизнес

У Алёны Шишковой подозревают болезнь Юлии Началовой

Поклонники Алёны Шишковой бьют тревогу. Звезда начала прятать свои руки, как когда-то это делала певица Юлия Началова.
News.ru вчера в 11:31
4
Общество

Трамп объявил план по снятию карантина в США

Президент США Дональд Трамп разрешил губернаторам американских штатов самим снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 18:43
63
Общество

В Липецкой области ввели пропускную систему

Владельцы мобильных телефонов могут сразу в тоновом режиме ввести паспортные данные, в ответ на которые пришлют смс с кодом.
Российская газета вчера в 09:21
367
Наука

Удалось вернуть зрение мышам с помощью перепрограммирования клеток

Как сообщает ToDay News Ufa, пересадка перепрограммированных клеток позволило восстановить зрение слепым малышам.
ToDay News Ufa 02:44
9
Здоровье

Первый пациент с коронавирусом скончался в Кемеровской области

В Кемеровской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусной инфекцией.
Известия 02:17
205
Общество

Главврач клиники в Коммунарке подвел итоги 45 дней работы

Компания вчера в 01:30
136
Общество

Фотографы выступают за мир во всём мире

ИА Красная Весна вчера в 17:21
Недвижимость

Путин предложил запустить льготную ипотечную программу

Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу со ставкой 6,5%, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:32
3K
Армия и оружие

Россия ответит на угрозу НАТО в Черном море

Россия разместит фрегаты проекта 22350 в Черном море в ответ на угрозу со стороны НАТО. Об этом сообщает китайское издание «Жэньминь жибао».
Рамблер 02:24
Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
981
Политика

Владимир Путин объявил о переносе парада Победы

Интерфакс вчера в 11:08
2,6K
Общество

Число жертв коронавируса возросло в Ухане после пересчета статистики

По обновленным данным, число выявленных случаев COVID-19 увеличилось на 325 — до 50 333, тогда как жертв коронавируса — на 1290 — до 3869.
Вечерняя Москва 01:05
13
Энергетика

Цена на нефть марки Brent растёт

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне увеличились на 0,72% — до $27,89 за баррель.
RT на русском вчера в 01:53
10
Политика

Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден покинуть страну в случае срыва сделки о выдаче очередного кредита от Международного валютного фонда (МВФ).
Известия вчера в 22:44
136
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции

В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 22:07
197
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное