Экономика

Рифей-ПермьРифей-ПермьГлава Минэкономразвития не смог получить кредит в банке

Предприятия могут взять кредит на год - первые шесть месяцев ставка составляет 0%, а затем 4%. После многочисленных жалоб предпринимателей на отказы, глава Минэкономразвития сам обратился за «нулевым» кредитом в два крупнейших банка.
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