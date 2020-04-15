Экономика
Рифей-ПермьГлава Минэкономразвития не смог получить кредит в банке
Предприятия могут взять кредит на год - первые шесть месяцев ставка составляет 0%, а затем 4%. После многочисленных жалоб предпринимателей на отказы, глава Минэкономразвития сам обратился за «нулевым» кредитом в два крупнейших банка.
Читать в источнике
Оценить1,6K
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава МЭР решил проверить, как банки выдают нулевые кредиты бизнесу, и не смог взять заем
Znak.com15 апреля в 16:22
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 17:55, Ашберн
Здоровье
В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса
У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:16
Религия
Путин поздравил православных с Пасхой
Российская газета 17:45
Политика
Путин упростил правила пребывания иностранцев в России
Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в условиях пандемии все субъекты России должны работать активнее и быстрее — все запланированные мероприятия для борьбы с коронавирусом должны реализовываться в срок.
REGNUM 06:07
Политика
Захарова призвала дать оценку предвзятому отношению BBC к России
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала дать оценку «холодной расчётливости» BBC в связи с тем, как телерадиовещательная корпорация освещает события в России.
RT на русском 11:04
Политика
В США объяснили закупку космических двигателей у России
Глава компании United Launch Alliance (подрядчик NASA) Тори Бруно объяснил, почему для запусков ракет семейства Atlas на протяжении многих лет используются российские двигатели РД-180.
РБК вчера в 06:00
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
Наука
Определен характер отношений морских лилий и их симбионтов
Rusargument 14:55
Происшествия
Mash: в Москве нашли тело сына хирурга Михаила Алшибая
Как передает Telegram-канал Mash, молодого человека нашли мертвым в квартире на Кутузовском проспекте.
Московский Комсомолец 15:53
Общество
В Москве доля бессимптомных случаев коронавируса выросла до 60%
Руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что доля инфицированных коронавирусом москвичей, у которых заболевание протекает бессимптомно, выросла до 60%.
Газета.Ru 15:05
Здоровье
В Удмуртии выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом
Александр Бречалов рассказал журналистам о 30 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в республике.
Моя Удмуртия 08:44
Экономика
Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия вчера в 05:13
Шоу-бизнес
Умер заразившийся коронавирусом гитарист Буйнова
Умер гитарист Константин Щукин, работавший с певцом Александром Буйновым. Об этом исполнитель написал в Instagram-аккаунте.
Lenta.ru 16:09
Футбол
Кокорин объяснил, почему убрал портрет Путина с аватара в Instagram
RT на русском 17:05
Общество
Великобритания начнет производить вакцину от коронавируса
Великобритания начнет производить вакцину от коронавируса, которая еще не прошла клинические исследования.
Lenta.ru 16:29
Кино
BadComedian раскритиковал фильм «Неидеальный мужчина» с Егором Кридом
Популярный видеоблогер Евгений Баженов снял ролик с разбором фильма «Неидеальный мужчина», главную роль в котором играет певец Егор Крид, сообщает Shraibikus News.
Shraibikus News 04:04
Общество
Собянин рассказал об изменениях пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первых итогах принятых в столице мер самоизоляции и предстоящих дополнительных изменениях пропускного режима.
Вести.Ru 03:07
Происшествия
В российском городе нарушители самоизоляции провели тайную вечеринку
Жители Екатеринбурга провели тайную вечеринку в двухкомнатной квартире, нарушив тем самым режим всеобщей изоляции, введенный в России в связи с угрозой распространения коронавируса.
Lenta.ru 10:53
Армия и оружие
Шойгу сообщил об открытии медцентра Минобороны в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде открывается медицинский центр Минобороны, в котором будут принимать зараженных коронавирусом.
РБК вчера в 12:41
Армия и оружие
National Interest: ВМС США не могут отследить подлодки проекта «Ясень»
В США считают, что российские подводные лодки проекта "Ясень" способны доставить большие неприятности американским ВМС.
Российская газета 08:20
Футбол
Тотти о «Роме»: «Привожу сына на тренировку и остаюсь за воротами. Ноги моей в клубе не будет, пока ситуация не изменится»
Бывший форвард «Ромы» Франческо Тотти рассказал о том, почему завершил карьеру игрока.
Sports.ru 17:15
Общество
Всероссийские проверочные работы перенесли на начало учебного года
Всероссийские проверочные работы для 4–8-х и 10–11-х классов переносятся на начало следующего учебного года, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Коммерсантъ вчера в 04:22
Авто
Минивэн Volkswagen Viloran полностью рассекретили
Получив более 3-х метров пространства между осями, (3180 миллиметров, у кроссовера Teramont — 2979 миллиметров), Volkswagen Viloran стал самой крупной машиной, построенной на модульной платформе MQB.
Тарантас Ньюс вчера в 11:51
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
Общество
Умер писатель и журналист Александр Кабаков
Писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков умер в субботу в Москве на 77-м году жизни.
ТАСС 17:39
Здоровье
Врач назвала, для кого из молодых людей особенно опасен коронавирус
ToDay News Ufa 09:22