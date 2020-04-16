Экономика

РИА НовостиРИА НовостиТитов прокомментировал звонки Решетникова в банки по поводу кредита

Программа льготных кредитов на зарплаты бизнесу в условиях распространения коронавируса пока остается на бумаге, заявил РИА Новости уполномоченный по правам президента по защите прав предпринимателей Борис Титов, комментируя решение главы МЭР Максима Решетникова лично проверить ситуацию в банках.
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«Ну как так»: Мишустин троллит посланного банками министра

Deita.ruвчера в 22:17

Минэкономразвития: программа «нулевых кредитов» реализуется медленно

News.ru17 апреля в 06:21

Решетников призвал не делать банки крайними в проблемах с кредитами

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Банки пообещали оперативно выдавать беспроцентные кредиты бизнесу

ТАСС17 апреля в 05:20

Титов оценил слова Решетникова о ситуации с кредитами для бизнеса

RT на русском16 апреля в 04:17

Глава Минэкономики лично попробовал получить заем под 0% в двух банках

РБК16 апреля в 03:06

Глава Минэкономразвития РФ не смог взять кредит в банке

Московский Комсомолец15 апреля в 17:36
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 13:46, Ашберн
Политика

Путин поздравил верующих с Пасхой

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 19 апреля, поздравил верующих россиян с праздником Пасхи.
Известия 08:12
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Происшествия

Задержан мужчина, расстрелявший людей в Канаде

В Канаде полицейские задержали стрелка, открывшего огонь по людям в городе Портапик.
Вести.Ru 12:10
Общество

Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе

Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
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Происшествия

В Ростовской области пациент с подозрением на вирус сбежал из больницы

По данным ведомства, полиция получила от городского оперативного штаба по борьбе с COVID-19 сообщение о том, что накануне один из пациентов инфекционного отделения покинул медучреждение.
РБК 13:02
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Общество

Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России

Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК вчера в 19:21
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Футбол

Читатели L’Equipe составили символическую сборную Франции всех времен

Французское издание L’Equipe предложило своим читателям составить идеальную французскую команду всех времен.
Sport24.ru 06:43
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
2,7K
Общество

Поправки в Гражданский кодекс пропишут обязанности соседей

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил в эксклюзивном интервью "РГ", что новый блок поправок в Гражданский кодекс детально пропишет соседские права.
Российская газета 06:01
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Общество

В Париже нашли следы коронавируса в трубопроводах с технической водой

В трубопроводах с технической водой в Париже обнаружили следы коронавируса.
Московский Комсомолец 11:32
2
Здоровье

«Альянс врачей» передаст ФСБ сведения о дефиците СИЗ

В марте 2020 года профсоюз выпустил видеоролик, в котором Анастасия Васильева заявила о дефиците СИЗ у врачей, работающих с инфицированными коронавирусом, и обвинила в недостатке власти страны.
Vademecum вчера в 10:23
Шоу-бизнес

Бари Алибасов оформил квартиру Лидии Федосеевой-Шукшиной на помощника

OAnews 10:48
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Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии

Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
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Общество

Способное достроить «Северный поток – 2» судно сменило курс

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое способно достроить газопровод "Северный поток – 2", направляется в сторону Египта.
Газета.Ru 12:29
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Экономика

Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей

Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM 09:25
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Космос

Рогозин назвал срок возобновления запусков ракет «Союз»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что пуски российских ракет «Союз», приостановленные из-за коронавируса, возобновятся в сентябре.
Известия 13:09
Шоу-бизнес

Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху

Юморист и телеведущий Максим Галкин в своем Instagram опубликовал видео, где показал, как его жена Алла Пугачева с детьми отмечает Пасху.
Вечерняя Москва 09:05
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Политика

В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан

Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 04:16
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Происшествия

В республике Алтай семья из четырех человек заразилась коронавирусом

Коронавирус подтвердился у семьи из четырёх человек в Горно-Алтайске, сообщает в воскресенье оперштаб региона.
РИА Новости 13:09
1
Общество

В Башкирии с понедельника будут изменены правила выхода на работу

В Башкирии с понедельника действуют новые правила передвижения.
ToDay News Ufa 09:08
60
Общество

В Подмосковье больше всего зараженных коронавирусом выявили в Одинцово

Самое большое число зараженных отмечается в Одинцово – 288 человек.
Газета.Ru 12:33
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Культура

Умер композитор Александр Вустин

Советский и российский композитор Александр Вустин скончался 19 апреля 2020 года в возрасте 76 лет от пневмонии, вызванной коронавирусом.
ИА InterMedia 11:25
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Шоу-бизнес

Прилучный попросил не вмешиваться в их с Муцениеце отношения

Актер Павел Прилучный не стал отвечать на вопрос об избиении своей жены, актрисы Агаты Муцениеце.
Газета.Ru 12:55
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Общество

Лукашенко призвал не закрывать людям дорогу к храму из-за коронавируса

Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе посещения на Пасху Свято-Благовещенской Ляденской церкви заявил, что не приветствует закрытия храмов для прихожан из-за пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 06:37
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Здоровье

Смольный разрешил петербуржцам с коронавирусом лечиться дома

В Москве амбулаторное лечение пациентов с коронавирусом в лёгкой форме разрешили в конце марта.
Фонтанка.Ру 13:29
Здоровье

В онкоотделении ДРКБ в Казани повысили меры защиты

В Детской республиканской клинической больнице были приняты дополнительные усиленные меры защиты от новой коронавирусной инфекции в онкогематологическом отделении, сообщает пресс-служба медицинского учреждения.
Московский Комсомолец 11:00
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Общество

В Ростове-на-Дону вводится пропускной режим для передвижения граждан

Изменения в постановление правительства региона, касающееся введённых санитарно-эпидемиологических мер, препятствующих распространению коронавирусной инфекции, утвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
REGNUM 11:59
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Общество

Число бессимптомных носителей коронавируса в Москве выросло до 60%

Порядка 60% москвичей с коронавирусом являются бессимптомными носителями.
ТАСС 01:13
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Происшествия

Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке

Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM вчера в 16:18
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Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
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Экономика

Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта

Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК 12:13
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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